https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-kirisci-balikci-kardeslerimize-ziraat-bankasi-isletme-kredisi-kullandiracak-1060655652.html

Bakan Kirişci: Balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracak

Bakan Kirişci: Balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13.5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T04:32+0300

2022-09-01T04:32+0300

2022-09-01T04:39+0300

türkiye

vahit kirişçi

balık

uskumru

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kirişci ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, yeni av sezonuyla ilgili balıkçılara bereketli bir sezon diledi.Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam ettiği 4.5 ay boyunca bugünün dört gözle beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirdi.Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellikleri birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların tüm kesimler tarafından korunması gerektiğine işaret etti.'Dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var'Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen kurallarla denizleri koruduklarını belirterek, şunları kaydetti:'2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerlemek'Bakan Kirişci, sektörle gurur duyduğuna işaret ederek, balıkçılık sektörünün ihtiyacın üzerinde avcılık kapasitesine sahip bulunduğunu söyledi.Geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar düzeyine ulaştığını anımsatan Kirişci, "2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolara emin adımlarla ilerlemek. Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesinde, balıkçılarımızın Akdeniz’de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve Mavi Vatan’ın her noktasında bayrağımızı dalgalandırmalarına imkan sağladık. Bu sayede, balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Akdeniz’in uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık yapabiliyor. Balıkçı kardeşlerim, yeter ki siz dünyaya açılmak isteyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'2022 yılı sonunda yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız'Kirişci, ekosistemi korumanın önemine dikkati çekerek, sadece balıkları değil, deniz çayırlarını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını korumak gerektiğini anlattı.Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarıyla deniz ve iç sularını koruduklarını, araştırma gemileri ile incelediklerini bildiren Kirişci, bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:'Enerjiyle ilgili kriz kimsenin hayal edemediği boyuta ulaştı'Balıkçıların taleplerine değinen Kirişci, şu bilgileri verdi: Karadeniz, Ege ve Marmara'da su ürünleri av sezonu açıldıTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuşmasının ardından denize kalkan, levrek ve Mersin Balığı bırakarak, halka balık dağıttı.Yeni inşa edilen balıkçı gemisinin açılış kurdelesini kesen Kirişci, balıkçı teknesi ile denize açılarak sezonun ilk balık avına eşlik etti.Kirişci ve balıkçılar ‘Vira Bismillah’ diyerek tekneleriyle denize açılarak sezonun ilk siftahını yaptı. Teknede balıkçılarla denize ağ atıp ağ toplayan Kirişci, balıkçılarla sohbet ederek, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.Kirişci buradaki açıklamasında, "Burada büyük bir emek sarf ediliyor. Ben bakan olarak ilk defa böyle bir deneyim ve tecrübe edindim, emeklerine sağlık, aziz milletimize de afiyet olsun" dedi.Sezonun ilk balığının tekneye çekilmesinin ardından Kirişci, balıkçılarla fotoğraf çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/1060653618.html

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vahit kirişçi, balık, uskumru