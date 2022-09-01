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https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-karaismailoglu-tas-ustune-tas-koymaktan-aciz-olanlar-projelerimizi-elestiriyor-1060685791.html
Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar projelerimizi eleştiriyor
Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar projelerimizi eleştiriyor
Bakan Karaismailoğlu, "Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje yapmayı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:00+0300
2022-09-01T18:08+0300
adil karaismailoğlu
politika
eleştiri
marmaray
ak parti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Nurdağı- Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na törende Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bizden teveccühünü hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım, her alanda gözle görülür biçimde vücut bulmuştur. Her zaman olduğu gibi Türkiye aşkıyla, gençlerimize daha iyi bir gelecek, daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için karıncalar gibi çalışırken, iktidarı ele geçirmek adına, her türlü kirli işe dahil olabilecek, yaptığımız işi eleştirmek dışında başka bir becerisi olmayanlar, akşam yatıp yalan, sabah kalkıp yalan söylemektedir. Onlar yalandan, biz ise yatırımlarla ülkemizin aydınlık yarınlarının temelini atmaktan vazgeçmedik. AK Parti iktidarı boyunca, 20 yılda, 100 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanırken, 2003 yılından bugüne ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi.Marmaray, Başkentray ve İZBAN'nın AK Parti iktidarının eseri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlemizi güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece-gündüz çalışıyoruz. Tüm sektörlerle birlikte 2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladığımız projelerimiz ile ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında katbekat ileriye taşıdık. Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Dünyayı Türkiye'ye bağlarken yerine getirdiğimiz uluslar ve şehirlerarası projelerimizin yanı sıra kent içi raylı sistemlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN, AK Parti'nin eseridir. Biraz önce de Gaziantep'te en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray'da, çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdik. Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik" dedi.Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:Temeli atılan Nurdağı- Gaziantep yolu ile ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 20 milyar 305 milyon lira üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003'te 116 kilometre bölünmüş yolu olan Gaziantep'te bunu 433 kilometreye yükselttiklerini anlatarak şöyle dedi:
https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-karaismailoglu-kagithane-istanbul-havalimani-metrosunu-kasim-ayinda-hizmete-alacagiz-1060465264.html
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adil karaismailoğlu, eleştiri, marmaray, ak parti
adil karaismailoğlu, eleştiri, marmaray, ak parti

Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar projelerimizi eleştiriyor

18:00 01.09.2022 (güncellendi: 18:08 01.09.2022)
© DHAAdil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© DHA
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Bakan Karaismailoğlu, "Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje yapmayı bırakın, taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştirenlerin en ön safında yer alıyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Nurdağı- Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na törende Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.
Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bizden teveccühünü hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım, her alanda gözle görülür biçimde vücut bulmuştur. Her zaman olduğu gibi Türkiye aşkıyla, gençlerimize daha iyi bir gelecek, daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için karıncalar gibi çalışırken, iktidarı ele geçirmek adına, her türlü kirli işe dahil olabilecek, yaptığımız işi eleştirmek dışında başka bir becerisi olmayanlar, akşam yatıp yalan, sabah kalkıp yalan söylemektedir. Onlar yalandan, biz ise yatırımlarla ülkemizin aydınlık yarınlarının temelini atmaktan vazgeçmedik. AK Parti iktidarı boyunca, 20 yılda, 100 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanırken, 2003 yılından bugüne ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi.
Marmaray, Başkentray ve İZBAN'nın AK Parti iktidarının eseri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlemizi güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece-gündüz çalışıyoruz. Tüm sektörlerle birlikte 2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladığımız projelerimiz ile ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında katbekat ileriye taşıdık. Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Dünyayı Türkiye'ye bağlarken yerine getirdiğimiz uluslar ve şehirlerarası projelerimizin yanı sıra kent içi raylı sistemlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN, AK Parti'nin eseridir. Biraz önce de Gaziantep'te en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray'da, çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdik. Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik" dedi.
Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometrenin üstüne çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşım hızını güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle viyadüklerle aştık. Kara yollarımızdaki tünel uzunluğunu 13 kattan fazla artırarak 664 kilometreye çıkardık. Kara yollarımızdaki ulaşımı hızı güvenli, konforlu hale getirdik. 20 yıl önce yaklaşık 8 milyon olan araç sayısı bugün 26 milyona çıkmış olmasına rağmen bugün sahip olduğumuz bölünmüş yol ağıyla trafik kazası oranları ve can kayıplarını yüzde 82 düzeyinde azalttık. Önümüzdeki 30 yılda; bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol uzunluğunu da 8 bin 300 kilometrelere çıkarmayı hedefledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. 20 yıldır neyin sözünü verdiysek yerine getirmenin özgüveniyle çalışmalarımıza, başkalarının hayalini bile kuramadığı yatırımlara devam ediyoruz. Türkiye, artık yatırımların kağnı hızıyla karar alındığı dönemi geride bıraktı."
Temeli atılan Nurdağı- Gaziantep yolu ile ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 20 milyar 305 milyon lira üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003'te 116 kilometre bölünmüş yolu olan Gaziantep'te bunu 433 kilometreye yükselttiklerini anlatarak şöyle dedi:
"Bugün yaklaşık 4 milyar lira proje bedeliyle Gaziantep-Nizip-Birecik Yolu, Nizip-Karkamış Yolu, İslahiye-Hassa-Kırıkhan Yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep Yolu, Osmaniye-Nurdağı Yolu, Kahramanmaraş-Nurdağı Yolu, Gaziantep-Kilis Yolu gibi 14 ayrı kara yolu güzergahı ve projemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Nurdağı-Gaziantep Devlet Yolu'nun tamamlanıp hizmete sunulmasıyla çok daha güvenli, konforlu ve hızlı erişim imkanı tesis edeceğiz. Trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağız. Bölgede ulaşım hizmeti sağlayan otoyol ve devlet yolu arasında ulaşımın daha dengeli dağılmasını sağlayarak, trafik yoğunluğu rahatlatacağız. Mevcut durumda 60 dakikaya kadar çıkan güzergahı 30 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 68 milyon TL, akaryakıttan 47 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 115 milyon TL tasarruf edeceğiz. Karbon salınımı da 9 bin 586 ton azaltacağız."
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