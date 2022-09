Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar projelerimizi eleştiriyor

https://sputniknews.com.tr/20220901/bakan-karaismailoglu-tas-ustune-tas-koymaktan-aciz-olanlar-projelerimizi-elestiriyor-1060685791.html

Bakan Karaismailoğlu, "Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje yapmayı... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Nurdağı- Gaziantep Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na törende Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti.Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bizden teveccühünü hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizden aldığımız güçle, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılım, her alanda gözle görülür biçimde vücut bulmuştur. Her zaman olduğu gibi Türkiye aşkıyla, gençlerimize daha iyi bir gelecek, daha güçlü ve büyük Türkiye bırakmak için karıncalar gibi çalışırken, iktidarı ele geçirmek adına, her türlü kirli işe dahil olabilecek, yaptığımız işi eleştirmek dışında başka bir becerisi olmayanlar, akşam yatıp yalan, sabah kalkıp yalan söylemektedir. Onlar yalandan, biz ise yatırımlarla ülkemizin aydınlık yarınlarının temelini atmaktan vazgeçmedik. AK Parti iktidarı boyunca, 20 yılda, 100 yıllık yatırım ihtiyacı karşılanırken, 2003 yılından bugüne ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 670 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik" dedi.Marmaray, Başkentray ve İZBAN'nın AK Parti iktidarının eseri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlemizi güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece-gündüz çalışıyoruz. Tüm sektörlerle birlikte 2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladığımız projelerimiz ile ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında katbekat ileriye taşıdık. Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Dünyayı Türkiye'ye bağlarken yerine getirdiğimiz uluslar ve şehirlerarası projelerimizin yanı sıra kent içi raylı sistemlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN, AK Parti'nin eseridir. Biraz önce de Gaziantep'te en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray'da, çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdik. Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik" dedi.Bakan Adil Karaismailoğlu, açıklamasında, şunları kaydetti:Temeli atılan Nurdağı- Gaziantep yolu ile ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 20 milyar 305 milyon lira üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003'te 116 kilometre bölünmüş yolu olan Gaziantep'te bunu 433 kilometreye yükselttiklerini anlatarak şöyle dedi:

