https://sputniknews.com.tr/20220901/antalyada-4-cocuk-annesi-kadin-oturdugu-evden-cikarildi-evde-gurultu-var-istemiyoruz-demis-1060700612.html

Antalya'da 4 çocuk annesi kadın oturduğu evden çıkarıldı: 'Evde gürültü var, istemiyoruz demiş'

Antalya'da 4 çocuk annesi kadın oturduğu evden çıkarıldı: 'Evde gürültü var, istemiyoruz demiş'

Antalya’da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, 2 çocuğunun kavgasından kaynaklanan gürültü nedeniyle 2 yıldır oturduğu kiralık evinden çıkarıldığını anlattı. Remziye... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T23:59+0300

2022-09-01T23:59+0300

2022-09-02T00:18+0300

kiracı

antalya

kadın

türkiye

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Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 855 Sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katını 2 yıl önce kiralayan Remziye Aslan’ın kira kontratı geçen yıl aralık ayında bitti. Bunun üzerine Aslan, ev sahibi ile tekrar anlaşarak 6 aylık bir kontrat daha imzaladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kontrat, geçtiğimiz haziran ayında sona erdi. Ev sahibi, Aslan’a çıkması için tebligatlar gönderdi. Aslan ise gidecek yeri olmadığını belirterek bin 250 TL kira tutarını ev sahibine yollayarak evde oturmaya devam etti. Bugün eve gelen icra memurları ise mahkeme kararı ile evi boşalttı. 3 erkek, 2 kız olmak üzere 5 çocuğu olan Aslan, bir çocuğunu geçen yıl kaybettiğini söyledi. Aslan, 1 çocuğunun madde bağımlısı olduğunu, diğer bir erkek çocuğunun ise lösemi tedavisi gördüğünü belirterek, "2 kız çocuğum ise eğitim öğretimine devam ediyor" dedi. 'Bin 250 TL’den ödemeye devam ediyordum'Yaşadıklarını anlatan Remziye Aslan, “2020’de evi kiraladım. Geçen Haziran ayında kontratım bitti. Çıkmam için 6 ay daha kontrat yapmıştık. Ben de Haziran ayında çıkamayacağını belirtmiştim. Bin 250 TL’den ödemeye devam ediyordum. Bir anda avukat ile beraber icra ekibi gelerek evi boşaltmam gerektiğini söylediler” dedi. 'Ben ne yapacağımı bilmiyorum' Kendisine yardım edilmesini isteyen Aslan, “Ben ne yapacağım? 2 tane okuyan kızım var. Bir tane lösemi tedavisi gören oğlum var, bir tanesi de madde tedavisi görecek. Çalışanım yok. Bir oğlumu da kaybettim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Gidecek yerim yok. En azından kiranın artırılmasını istedim, kabul etmediler. Taşınmak için ev yok. Ben her yere başvurdum. İki kardeş evde kavga ediyor. Yönetici, ev sahibine söylüyor. ’Evde gürültü var, istemiyoruz’ demiş. Ev sahibi de buna istinaden evi boşaltmamı istedi” dedi.

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