https://sputniknews.com.tr/20220901/alkollu-surucunun-aracindaki-kopek-polisi-isirdi-1060665831.html
Alkollü sürücünün aracındaki köpek polisi ısırdı
Alkollü sürücünün aracındaki köpek polisi ısırdı
Denizli’de alkollü bir sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polisi, arka koltuktaki köpek ısırdı. Kolundan yaralanan polise ilk yardım ekibi müdahale ederken... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T11:59+0300
2022-09-01T11:59+0300
2022-09-01T11:59+0300
türkiye
polis
sürücü
köpek
yasaklı
alkollü sürücü
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Denizli’de ihbar edilen otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu. 2.86 promil alkollü olan sürücü Arda T., dışarı çıkarılmak istediği an polise direndi ve arka koltukta bulunan Dogo Arjantin cinsi köpeği polis memuru S.Ö.’yü kolundan ısırdı. Sürücünün köpeğinin ısırmasına engel olmadığı olay yerine takviye ekip sevk edildi.Defalarca alkollü araç kullanmışOlay yerine giden güvenlik güçleri alkollü sürücüyü gözaltına alırken, yaralı polis memuru ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uyuşturucu iğne ile sersemleştirilen yasak ırk köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen Arda T.’nin, defalarca alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Kolundan köpeğin ısırması sonrası yaralanan polis memuru S.Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20220819/izmirde-2-yasindaki-cocugun-elini-maymun-isirdi-1060137304.html
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polis, sürücü, köpek, yasaklı, alkollü sürücü
polis, sürücü, köpek, yasaklı, alkollü sürücü
Alkollü sürücünün aracındaki köpek polisi ısırdı
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Denizli’de alkollü bir sürücüyü araçtan indirmeye çalışan polisi, arka koltuktaki köpek ısırdı. Kolundan yaralanan polise ilk yardım ekibi müdahale ederken yasaklı ırk olarak kabul edilen Dogo Argentino cinsi köpek barınağa götürüldü.
Denizli’de ihbar edilen otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu. 2.86 promil alkollü olan sürücü Arda T., dışarı çıkarılmak istediği an polise direndi ve arka koltukta bulunan Dogo Arjantin cinsi köpeği polis memuru S.Ö.’yü kolundan ısırdı. Sürücünün köpeğinin ısırmasına engel olmadığı olay yerine takviye ekip sevk edildi.
Defalarca alkollü araç kullanmış
Olay yerine giden güvenlik güçleri alkollü sürücüyü gözaltına alırken, yaralı polis memuru ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uyuşturucu iğne ile sersemleştirilen yasak ırk köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen Arda T.’nin, defalarca alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi. Kolundan köpeğin ısırması sonrası yaralanan polis memuru S.Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu.