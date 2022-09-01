https://sputniknews.com.tr/20220901/ak-partiden-polise-darp-aciklamasi-gorevden-el-cektirildi-1060656676.html
AK Parti'den 'polise darp' açıklaması: 'İvedilikle görevinden el çektirilme kararı verildi'
AK Parti'den 'polise darp' açıklaması: 'İvedilikle görevinden el çektirilme kararı verildi'
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan polisin yaralandığı olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T05:45+0300
2022-09-01T05:45+0300
2022-09-01T05:50+0300
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AK Parti Tomarza İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın polis memurunu darp etmesinin ardından tutuklanmasına ilişkin AK Parti İl Başkanlığı, yazılı açıklama yaptı.Partiden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesiyle birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuzla arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazıyla ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesi'nde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir" denildi.Açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı.Polis memuru: 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendiAK Parti Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz tarafından darp edilen polis memuru F.Ç, şikayetçi olmaması için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, "'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum" dedi.AA'nın haberine göre F.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini darp eden kişinin görevini bilmediğini belirterek, olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürünün hemen hastaneye geldiğini ifade etti. F.Ç, bu durumun kendisini şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi. F.Ç, hastaneye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da gelerek kendisini ziyaret ettiğini kaydetti."Size şikayetçi olunmaması konusunda gerek bir siyasi parti tarafından gerekse devlet kanadı tarafından bir baskı yapıldı mı?" sorusu üzerine F.Ç, şöyle konuştu:Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç’yi darp eden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/kayseride-polis-memurunu-darp-ettigi-iddia-edilen-ak-parti-genclik-kollari-ilce-baskani-tutuklandi-1060627752.html
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kayseri, kayseri valiliği, tomarza , polis
AK Parti'den 'polise darp' açıklaması: 'İvedilikle görevinden el çektirilme kararı verildi'
05:45 01.09.2022 (güncellendi: 05:50 01.09.2022) Abone ol
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan polisin yaralandığı olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazı ile ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Darp edilen polis, kendisine baskı yapılmadığını belirtti.
AK Parti Tomarza İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın polis memurunu darp etmesinin ardından tutuklanmasına ilişkin AK Parti İl Başkanlığı, yazılı açıklama yaptı.
Partiden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Tomarza ilçemizde partimiz gençlik kollarında da görev alan şahıs yakın tarihte düğünü olması nedeniyle ailesiyle birlikte ilçe emniyet binasına ilgili izinlerin müracaatı için uğramış, bu esnada görevli polis memurumuzla arasında asla tasvip etmeyeceğimiz şekilde tartışma ve arbede yaşanmıştır. İlgili şahıs çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanmıştır. Olayın tarafımızca öğrenilmesiyle birlikte ilgili şahıs hakkında Genel Merkez Gençlik Kollarımızdan gelen üst yazıyla ivedilikle görevinden el çektirilme kararı verilmiştir. Ayrıca olayın hemen akabinde yaralanan polis memurumuz Şehir Hastanesi'nde İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları teşkilatı olarak ziyaret edilerek durumdan duyduğumuz üzüntü dile getirilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında, şu ifadeler kullanıldı.
"Ayrıca ve önemle belirtmek isteriz ki ülkemizde ve şehrimizde görev alan asker, polis ve tüm güvenlik güçlerimiz bizler için çok kıymetlidir. AK Parti Kayseri teşkilatı olarak şehrimizin güvenliği için çalışan ve ter döken tüm güvenlik güçlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Polis memuru: 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi
AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz tarafından darp edilen polis memuru F.Ç, şikayetçi olmaması için baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, "'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum" dedi.
AA'nın haberine göre F.Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini darp eden kişinin görevini bilmediğini belirterek, olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürünün hemen hastaneye geldiğini ifade etti. F.Ç, bu durumun kendisini şaşırttığını ve mutlu ettiğini söyledi. F.Ç, hastaneye AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da gelerek kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.
"Size şikayetçi olunmaması konusunda gerek bir siyasi parti tarafından gerekse devlet kanadı tarafından bir baskı yapıldı mı?" sorusu üzerine F.Ç, şöyle konuştu:
"Kesinlikle hayır. Tam tersine... Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri.
Kayseri Valiliği, Tomarza İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru F.Ç’yi darp eden şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.