https://sputniknews.com.tr/20220901/ak-parti-sozcusu-omer-celik-myk-toplantisi-sonrasi-konusuyor-1060688395.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın radar kilidi yapması düşmanca bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın radar kilidi yapması düşmanca bir yaklaşımdır

AK Parti MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk jetlerine Yunanistan'dan yapılan tacizle ilgili "Radar kilidi... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T18:46+0300

2022-09-01T18:46+0300

2022-09-01T19:21+0300

politika

ömer çelik

tahıl

vladimir zelenskiy

vladimir putin

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Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Tüm dünyanın takdir ettiği 'Tahıl Koridoru' anlaşması Ukrayna Savaşı'nın başladığından beri dünyanın bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmaması için atılmış en önemli adımlardan bir tanesidir.-Hem sayın Zelenskiy hem sayın Putin hem de BM Genel Sekreteri Guterres ve dünyanın bir çok yerinden liderler sayın Cumhurbaşkanımıza aldığı bu inisiyatiften dolayı teşekkür ettiler.-(Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bu, dünyanın hiç istemediği bir şeydir.-(Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu ile görüşe iddiası) Bahsettiğiniz milletvekilinin söylediği her şey yalan çıktı. Bahsettiği şey, bu arkadaş fazla dizi seyrediyor anladığım kadarıyla. Olsa da söyleriz. Biz resmi bir siyasi partiyiz, işlerimiz şeffaf.-Afrika’daki varlığımız hiçbir ülkeye karşı değildir. Afrika’daki varlığımız sadece Afrika’dan yana olmakla tanımlanacak bir tutumdur. Herhangi bir ülkeye karşı olmakla değerlendirilecek bir tutum değildir.-(Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed’e ilişkin sözleri) Baştan aşağıya yanlış bir söz Doğu Perinçek’in sözü. Bir siyasi partinin kendisini Hz. Peygamber’in tebliği ile mukayese etmesi kadar mantıksız, akıl dışı bir şey söz konusu olamaz.

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ömer çelik, tahıl, vladimir zelenskiy, vladimir putin