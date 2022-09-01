https://sputniknews.com.tr/20220901/ak-parti-myk-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1060688016.html
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:40+0300
2022-09-01T18:40+0300
2022-09-01T18:43+0300
ak parti myk toplantısı
politika
recep tayyip erdoğan
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Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.
https://sputniknews.com.tr/20220120/ak-parti-gundeme-aldi-metaversete-myk-toplantisi-1052926201.html
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ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan
ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
18:40 01.09.2022 (güncellendi: 18:43 01.09.2022) Abone ol
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.