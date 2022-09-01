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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T18:40+0300
2022-09-01T18:43+0300
ak parti myk toplantısı
politika
recep tayyip erdoğan
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Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.
https://sputniknews.com.tr/20220120/ak-parti-gundeme-aldi-metaversete-myk-toplantisi-1052926201.html
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ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan
ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

18:40 01.09.2022 (güncellendi: 18:43 01.09.2022)
© AAAK Parti MYK
AK Parti MYK - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 18.00'de başladı.
metaverse toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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