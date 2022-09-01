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https://sputniknews.com.tr/20220901/agustos-sicagindan-bunalan-mandalar-golette-serinlemenin-keyfini-cikariyor--1060648568.html
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor. 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T01:23+0300
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yaşam
bolu
manda
sıcak hava
gölet
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Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor.Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.
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bolu, manda, sıcak hava, gölet
bolu, manda, sıcak hava, gölet

Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor

01:23 01.09.2022
© AAAğustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
© AA
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Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor.
Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor.
Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.
© AAAğustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
© AA
© AAAğustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
© AA
Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.
Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.
© AAAğustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor
© AA
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