https://sputniknews.com.tr/20220901/agustos-sicagindan-bunalan-mandalar-golette-serinlemenin-keyfini-cikariyor--1060648568.html

Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor

Ağustos sıcağından bunalan mandalar, gölette serinlemenin keyfini çıkarıyor

Bolu'da besicilik yapan köylüler, mandalarını ağustos sıcağında Yeniköy Yaylası'ndaki gölette serinletiyor. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T01:23+0300

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yaşam

bolu

manda

sıcak hava

gölet

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Mandalarını otlamaları için Yedigöller Milli Parkı yolunun 13. kilometresinde bulunan Yeniköy Yaylası'na çıkaran besiciler, hayvanları sıcaktan etkilenmemeleri için gölete sokuyor.Sıcak havada serinleyen hayvanlar, daha sonra sudan çıkarak yaylada otlamaya devam ediyor.Yedigöller Milli Parkı'na gitmek için araçlarıyla yayladan geçerken göletteki mandaları görenler, bu anları cep telefonlarına kaydetti.Yaklaşık 2 bin 500 mandanın yetiştirildiği ilde besiciler, ürettikleri yoğurt ve kaymakları satarak ek gelir elde ediyor.

bolu

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bolu, manda, sıcak hava, gölet