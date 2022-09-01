https://sputniknews.com.tr/20220901/abdurrahman-dilipak-akitten-ayrildi-1060657303.html

Abdurrahman Dilipak, Akit'ten ayrıldı

Abdurrahman Dilipak, Akit'ten ayrıldı

Akit gazetesiyle özdeşleşen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, yazılarına son verdiğini duyurdu. 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T08:20+0300

2022-09-01T08:20+0300

2022-09-01T08:20+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

akit

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Dilipak, bugün “Şimdi veda vaktidir” başlıklı köşe yazısında ayrılığını şöyle duyurdu. Sunduğu televizyon programına olumsuz tepkiler geldiğine dair yönetimden telefon aldığını ve yayından kaldırıldığını belirten Dilipak, yazılarına da kendi isteğiyle son verdiğini açıkladı. "Kader, Rızık ve Ecel.. İşte geldik gidiyoruz. 30 yıl önce idi. Bir sabah Mustafa beyden aldığım telefonla akit’e gelmiştim..30 yıl sonra, Akit Tv’deki Bülent Deniz’le birlikte sunduğumuz “Derin Gerçekler” programının benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği ve yanlış anlamalara sebeb olduğu gerekçesi ile bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu akittv’den ayrılıyorum..Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, uslub ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım."

türkiye

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abdurrahman dilipak, akit