https://sputniknews.com.tr/20220901/18-yasindaki-zehra-bayir-cinayeti-eski-sevgilisinin-tisortunde-kan-izleri-cikti-1060677793.html

18 yaşındaki Zehra Bayır cinayeti: Eski sevgilisinin tişörtünde kan izleri çıktı

18 yaşındaki Zehra Bayır cinayeti: Eski sevgilisinin tişörtünde kan izleri çıktı

18 yaşındaki Zehra Bayır cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Son olarak cinayet şüphelisi olarak tutuklanan eski sevgilisi İlimder İlter'in evindeki aramada... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T15:25+0300

2022-09-01T15:25+0300

2022-09-01T15:25+0300

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Muğla'nın Milas ilçesindeki öldürülen Zehra Bayır'ın tutuklu eski sevgilisinin evinde kanlı deliller bulundu.Olay, 24 Temmuz akşamı Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı.İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı. Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Zehra Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H., Y.İ, T.K, T.İ, İlimder İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Karakülah, tutuklandı.Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından mekanda çalışma yaptı. İncelemede, işletmedeki delillerin yok edilmesi için her yerin temizletildiği ortaya çıktı. İstihbarat ekipleri ayrıca karanlık odada özel ışık filtre sistemiyle görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde şüphelileri belirledi.Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölümünün, başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Otopsi raporunda ayrıca Bayır'ın baskı sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı bilgisi yer aldı.Olayla ilgili olarak Zehra'nın eski sevgilisi İlimder İlter'in evinde yapılan aramada kanlı tişört ve ayakkabı bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderilen eşyalardaki kan lekelerinin Zehra'ya ait olup, olmadığının inceleneceği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/zehra-bayirin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-1060222402.html

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