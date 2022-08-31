Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/zonguldaktaki-tas-komuru-ocaginin-bir-bolumunde-karbonmonoksit-salimi-nedeniyle-uretim-durdu-1060637656.html
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü ocağının mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangın sonrası ortaya çıkan karbonmonoksit... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:34+0300
2022-08-31T20:36+0300
türkiye
zonguldak
taş kömürü
maden
karbonmonoksit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060637758_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_10ea47d725de8e9ced7bffe80afd12d1.jpg
Zonguldak'ta taş kömürü üretimi yapılan ocağın mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangının ardından karbonmonoksit salımı oluştu.Durumun uzman çalışanlarca fark edilmesi üzerine söz konusu alanda gerçekleştirilen üretim geçici olarak durduruldu.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, şu an Gelik'te mekanize kazı dedikleri sistemlerin çalışmaya başladığını belirterek, "Milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de tamamen işçi açıklarıdır. Çünkü çalışılamayan ayaklarda, kömürle oksijen uzun süre temas ettiğinde kömür yanmaya başlıyor. Bu da açık alev değil, karbonmonoksit salımını artırıyor. Tabii bunu fark eden uzman arkadaşlarımız" dedi.Alınan önlemler çerçevesinde değerlerin azaltılması için Gelik İşletme Müdürlüğünde mekanize kazı ayağının baştan ve dipten kapatıldığını bildiren Yeşil, şunları kaydetti:Yeşil, söz konusu bölümün 1 ay içerisinde faaliyete geçebileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220818/mta-raporu-turkiye-6-ulkede-maden-ariyor-1060093261.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1060637758_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_e85f987d418c5df0629ec6384da5de75.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zonguldak, taş kömürü, maden, karbonmonoksit
zonguldak, taş kömürü, maden, karbonmonoksit

Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

20:34 31.08.2022 (güncellendi: 20:36 31.08.2022)
© AATaş Kömürü Maden Ocağı
Taş Kömürü Maden Ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü ocağının mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangın sonrası ortaya çıkan karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim geçici olarak durduruldu.
Zonguldak'ta taş kömürü üretimi yapılan ocağın mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangının ardından karbonmonoksit salımı oluştu.
Durumun uzman çalışanlarca fark edilmesi üzerine söz konusu alanda gerçekleştirilen üretim geçici olarak durduruldu.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, şu an Gelik'te mekanize kazı dedikleri sistemlerin çalışmaya başladığını belirterek, "Milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de tamamen işçi açıklarıdır. Çünkü çalışılamayan ayaklarda, kömürle oksijen uzun süre temas ettiğinde kömür yanmaya başlıyor. Bu da açık alev değil, karbonmonoksit salımını artırıyor. Tabii bunu fark eden uzman arkadaşlarımız" dedi.
Alınan önlemler çerçevesinde değerlerin azaltılması için Gelik İşletme Müdürlüğünde mekanize kazı ayağının baştan ve dipten kapatıldığını bildiren Yeşil, şunları kaydetti:
"Orada milyon dolarlık bir yatırım var. Oradaki malzemeler zarar görmez. Çünkü açık alevli bir yangın değil. Sadece ve sadece kurumumuzun uzman arkadaşlarının aldığı geçici bir önlem. Soma olayı yaşamamak, arkadaşlarımızın ve ocağın geleceğini tehlikeye sokmamak için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak mekanize kazı ayağı geçici olarak kapatılmıştır."
Yeşil, söz konusu bölümün 1 ay içerisinde faaliyete geçebileceğini belirtti.
Maden arama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
EKONOMİ
MTA Raporu: Türkiye 6 ülkede maden arıyor
18 Ağustos, 15:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала