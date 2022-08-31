https://sputniknews.com.tr/20220831/zonguldaktaki-tas-komuru-ocaginin-bir-bolumunde-karbonmonoksit-salimi-nedeniyle-uretim-durdu-1060637656.html

Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Zonguldak'taki taş kömürü ocağının bir bölümünde karbonmonoksit salımı nedeniyle üretim durdu

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü ocağının mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangın sonrası ortaya çıkan karbonmonoksit... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T20:34+0300

2022-08-31T20:34+0300

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türkiye

zonguldak

taş kömürü

maden

karbonmonoksit

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Zonguldak'ta taş kömürü üretimi yapılan ocağın mekanize kazı ayağında, açık alevli olmayan yangının ardından karbonmonoksit salımı oluştu.Durumun uzman çalışanlarca fark edilmesi üzerine söz konusu alanda gerçekleştirilen üretim geçici olarak durduruldu.Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, şu an Gelik'te mekanize kazı dedikleri sistemlerin çalışmaya başladığını belirterek, "Milyonda bir diye tabir ettiğimiz değerler yükselmeye başladı. Bunun sebebi de tamamen işçi açıklarıdır. Çünkü çalışılamayan ayaklarda, kömürle oksijen uzun süre temas ettiğinde kömür yanmaya başlıyor. Bu da açık alev değil, karbonmonoksit salımını artırıyor. Tabii bunu fark eden uzman arkadaşlarımız" dedi.Alınan önlemler çerçevesinde değerlerin azaltılması için Gelik İşletme Müdürlüğünde mekanize kazı ayağının baştan ve dipten kapatıldığını bildiren Yeşil, şunları kaydetti:Yeşil, söz konusu bölümün 1 ay içerisinde faaliyete geçebileceğini belirtti.

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zonguldak, taş kömürü, maden, karbonmonoksit