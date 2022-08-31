https://sputniknews.com.tr/20220831/yer-cekimine-alerjisi-oldugunu-soyleyen-kadin-ayaga-kalktigimda-bayiliyorum-1060612737.html

'Yer çekimine alerjisi olduğunu' söyleyen kadın: Ayağa kalktığımda bayılıyorum

'Yer çekimine alerjisi olduğunu' söyleyen kadın: Ayağa kalktığımda bayılıyorum

ABD'nin Maine eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, günün 23 saatini yatarak geçiriyor ve bayılmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyor. Yer çekimine... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T13:27+0300

2022-08-31T13:27+0300

2022-08-31T14:12+0300

yaşam

abd

bayılma

yerçekimi

kadın

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Sıra dışı hastalığından önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde teknisyen olarak görev yapan 28 yaşındaki Lyndsi Johnson, "Yer çekimine alerjim var. Kulağa saçma gelebilir ama bu doğru" diyor:Johnson'ın sıra dışı hikayesi, 2015'te karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle başladı. Semptomları giderek ağırlaşan genç kadın, sonraki yıllarda sık sık istifra etme ve günde yaklaşık 10 kez bayılma gibi belirtiler gösterdi.Mayıs 2018'de hastalığı nedeniyle askerlikten terhis olan kadın, altı ay sonra belirtilerinin kötüleştiğini "Durumum o kadar kötüydü ki acı içinde çığlık atıyordum" ifadeleriyle anlattı:Rahatsızlıkları nedeniyle pek çok farklı alanda doktora görünen ancak hastalığın ne olduğu bulunamayan kadına, Şubat 2022'de 'Postural Taşikardi Sendromu' teşhisi konuldu. Oturduktan veya ayağa kalktıktan sonra meydana gelen anormal kalp atış hızı şeklinde tanımlanan hastalığı, Johnson'ın 'yerçekimine karşı alerji' olarak ifade ediyor.Cleveland Clinic'e göre 'Postural Taşikardi Sendromu' genellikle 13-50 yaş arasındaki kadınları etkiliyor ve yalnızca ABD'de 1-3 milyon kişi bu rahatsızlıktan muzdarip. Viral bir hastalık, ağır enfeksiyon, hamilelik veya kafa travması gibi travmanın ardından meydana gelen hastalık, yakın zamanda mononükleoz öyküsü olan veya belirli otoimmün rahatsızlıkları olan kişilerde de kendini gösterebiliyor.İlaç tedavisi alan Johnson bu sayede günlük bayılma sayısını ortalama 3 keze indirebilmiş olsa da hayatını sürdürebilmek için 30 yaşındaki eşi James'in yardımına ihtiyaç duyuyor:

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abd, bayılma, yerçekimi, kadın