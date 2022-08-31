'Yer çekimine alerjisi olduğunu' söyleyen kadın: Ayağa kalktığımda bayılıyorum
13:27 31.08.2022 (güncellendi: 14:12 31.08.2022)
© AAKoma - Hasta - Hastane
© AA
ABD'nin Maine eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, günün 23 saatini yatarak geçiriyor ve bayılmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyor. Yer çekimine alerjisi olduğunu söyleyen kadın, günde ortalama 10 kez bayılıyor.
Sıra dışı hastalığından önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde teknisyen olarak görev yapan 28 yaşındaki Lyndsi Johnson, "Yer çekimine alerjim var. Kulağa saçma gelebilir ama bu doğru" diyor:
"Bayılmadan veya fenalaşmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Yatarsam çok daha iyi hissediyorum. Bütün gün yataktayım, günde yaklaşık 23 saat kadar. 28 yaşındayken duş sandalyesi kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Artık evimden çıkamıyorum. Hastalığımın tedavisi yok. Yine de James ve sahip olduğum diğer şeyler için çok minnettarım."
Johnson'ın sıra dışı hikayesi, 2015'te karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle başladı. Semptomları giderek ağırlaşan genç kadın, sonraki yıllarda sık sık istifra etme ve günde yaklaşık 10 kez bayılma gibi belirtiler gösterdi.
Mayıs 2018'de hastalığı nedeniyle askerlikten terhis olan kadın, altı ay sonra belirtilerinin kötüleştiğini "Durumum o kadar kötüydü ki acı içinde çığlık atıyordum" ifadeleriyle anlattı:
"Gerçekten korkutucuydu. Daha sonra bayılmam daha da kötüleşti. Her yerde bayılıyordum. Süpermarkette alışveriş yapıyorken ya da spor salonunda bile ansızın oturmak zorunda kalıyordum. Köpeğim havlayınca bile baygınlık geçiriyordum."
Rahatsızlıkları nedeniyle pek çok farklı alanda doktora görünen ancak hastalığın ne olduğu bulunamayan kadına, Şubat 2022'de 'Postural Taşikardi Sendromu' teşhisi konuldu. Oturduktan veya ayağa kalktıktan sonra meydana gelen anormal kalp atış hızı şeklinde tanımlanan hastalığı, Johnson'ın 'yerçekimine karşı alerji' olarak ifade ediyor.
'Yer çekimine alerjisi olduğunu' söyleyen kadın: Ayağa kalktığımda bayılıyorumhttps://t.co/64Blfwl6d7https://t.co/9FAZROqGCz pic.twitter.com/d7eDACCwM1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 31, 2022
Cleveland Clinic'e göre 'Postural Taşikardi Sendromu' genellikle 13-50 yaş arasındaki kadınları etkiliyor ve yalnızca ABD'de 1-3 milyon kişi bu rahatsızlıktan muzdarip.
Viral bir hastalık, ağır enfeksiyon, hamilelik veya kafa travması gibi travmanın ardından meydana gelen hastalık, yakın zamanda mononükleoz öyküsü olan veya belirli otoimmün rahatsızlıkları olan kişilerde de kendini gösterebiliyor.
İlaç tedavisi alan Johnson bu sayede günlük bayılma sayısını ortalama 3 keze indirebilmiş olsa da hayatını sürdürebilmek için 30 yaşındaki eşi James'in yardımına ihtiyaç duyuyor:
"Hala hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten zayıf hissettiriyor. Ev işleri yapamıyorum. Bu yüzden James'in yemek yapması, temizlemesi ve duş almama ve kendimi yıkamama yardım etmesi gerekiyor. Haftalarca dişlerimi fırçalamadım, bu beni çok kötü hissettiriyor. Yemek yaptığımda ise, sonraki üç gün boyunca hiçbir şey yapamayacak hale geliyorum."