Yeni Şafak yazarı Ersanel: ‘Zelensky yılbaşını görmez’ diyorlar

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy'e 4 aylık bir ömür biçildiğini yazdı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

Ersanel, Rusya-Ukrayna krizini kaleme aldığı köşe yazısında, "‘Zelensky yılbaşını görmez’ diyorlar. Yani dört aylık ömür biçiyorlar. Tabii cümlenin devamı şu; Rusya ile uzlaşacak yeni ve asker güdümlü bir hükümet" ifadelerini kullandı. "Kiev’de bu kestirmelerin şartları mevcut mu?" diye soran Ersanel, "Bir, önce orduyu bilmek lazım.. Öyle kolayı da yoktur silahlı kuvvetler tetkiklerinin... Ancak, Zelensky’nin “sahadan haber alamadığına” ilişkin-neredeyse doğrulanmış-çok spekülasyon var" diye yazdı. Benzer durumun ulusal güvenlik ve istihbarat kurumlarında da yaşandığını belirten Ersanel, "çünkü seri görevden almalar herkesin gözü önünde gerçekleşiyor" dedi. 'İşin gerçeği kimse kılını kıpırdatmıyor'Ukrayna ordusu içinde 'yırtılmalar' olduğunu belirten Ersanel, şu ifadeleri kullandı: Ordu içinde; a) Batılı unsurların etkisi, b) Rusya ile savaşmaktan mutsuzlar, c) yorgunlar, d) ‘Sonuna kadar devamcılar’ olarak genelleştirilebilecek yırtılmalar sayılabilir. Asıl soru da buradan çıkacak; kim darbe yapacak?.. Çok muhtemelen ABD tarafından desteklenenler. Rusya ile uzlaşı olması mani değil, tercih edilen!İki, Ukrayna’ya yönelik Batı askerî desteğine ilişkin her gün bir şeyler okuyoruz ama işin gerçeği kimse kılını kıpırdatmıyor. Avrupa ülkelerinin stokları-kendileri diyor-güvenliklerini tehdit edecek kadar azalmış durumda! Almanya, İtalya, Fransa zaten açıktan yan çiziyor. En son, ABD’nin vaat ettiği yaklaşık 3 milyar dolarlık yardım ise savunma sanayi müteahhitlerine/taşeronlarına gidecek. Üstelik yıllar alacak bir ödeme. Derman olması mümkün gözükmüyor.Bizim matbuatın toplamına baktığımızda, ABD ve Avrupa, Ukrayna’ya yağdırıyor sanabilirsiniz. Daha Pazartesi, “Almanya Savunma Bakanı Baerbock, savaş yıllarsa sürse bile Ukrayna’ya askeri ve mali destek sözü verdi” haberini okudunuz. Berlin’de yapılan espri şu: “Baerbock, Zelensky’den de önce gidebilir”!..Ciddi örnek de vereyim; 28 Ağustos’ta Alman Sayıştay’ı bir rapor yayınladı; “Emekli aylıkları ve sosyal sisteme yönelik harcamalar sistematik şekilde arttı. Savaş ve pandemi nedeniyle devlet giderleri beklenmedik oranda arttı. Bu yüzden, 2040 yılına kadar devletin kasasında para kalmayabilir”! “İflas” konuşması gibi değil mi?Zaten Amerikan Kongresi’nin sızlanmasından da korkuluyor. Amerika’da her şey artık Kasım seçimlerine bağlandığından, Ukrayna’da karizma çizecek bir tatsızlık istenmiyor.Üç, Küresel hava da bozdu. 25 Ağustos’ta, Birleşmiş Milletler’de üyelerin Rusya’yı kınaması için imza açıldı, sonuç; 193 ülkeden 58’ini toparlayabildiler. Mart ayında aynı belgenin imza sayısı 141’di!'Biden mesafe koyuyor'Dört, İşin renginin değiştiğine ilişkin en güçlü emare ise şu; bir kaç gün evvel Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’ydü. Beyaz Saray/Biden şaşırtıcı bir kutlama mesajı yayınladı. Bir kez bile Zelensky veya Kiev yönetimine atıf yapmadı! Yani Biden mesafe koyuyor.Beş, Artık ‘zaferden’ bahseden de yok zaten. Herkes “diplomasi” diyor. Ama savaşan taraf diyorsa, gözünüz ‘beyaz bayrak’ aramalıdır…

