https://sputniknews.com.tr/20220831/yargitaydan-emsal-karar-yoneticilere-fazla-mesai-ucreti-odenmez-1060625341.html

Yargıtay'dan emsal karar: Yöneticilere fazla mesai ücreti ödenmez

Yargıtay'dan emsal karar: Yöneticilere fazla mesai ücreti ödenmez

Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:14+0300

2022-08-31T16:14+0300

2022-08-31T16:14+0300

türkiye

yargıtay

emsal karar

işçi

işveren

yönetici

üst düzey yönetici

fazla mesai

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Milyonlarca özel sektörde çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme; en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma düzenini belirleyecek konumda olan yöneticinin fazla mesai ücretine hak kazanamayacağına dikkat çekti.Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti. Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren banka müdürü soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı müdür, kıdem tazminatı, pirim alacağı ve fazla mesai ücretinin tahsilini istedi.Davalı banka avukatı, davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti yapılmasının gibi nedenlerle İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı fesih gerekçesi teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı banka avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Davalı banka kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.Oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı. Kararda üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu tür durumlarda yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacağı dile getirildi.Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında şu ifadelere yer verildi:

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yargıtay, emsal karar, işçi, işveren, yönetici, üst düzey yönetici, fazla mesai