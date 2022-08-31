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https://sputniknews.com.tr/20220831/ucak-biletlerine-zam-ic-hat-ucretlerinde-tek-yon-icin-tavan-fiyati-bin-150-lira-oldu-1060618721.html
Uçak biletlerine zam: İç hat ücretlerinde tek yön için tavan fiyatı bin 150 lira oldu
Uçak biletlerine zam: İç hat ücretlerinde tek yön için tavan fiyatı bin 150 lira oldu
İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:08+0300
2022-08-31T14:08+0300
ekonomi
uçak
zam
bilet
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Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı. Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı.Tavan fiyat uygulaması 2013'te başladıYeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek. İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.
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uçak, zam, bilet
uçak, zam, bilet

Uçak biletlerine zam: İç hat ücretlerinde tek yön için tavan fiyatı bin 150 lira oldu

14:08 31.08.2022
© AATHY seyahat kısıtlaması
THY seyahat kısıtlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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İç hat uçak bilet ücretlerinde daha önce tek yön için 999 lira olan tavan fiyatı, bin 150 liraya yükseltildi. Havayolu şirketleri, yeni belirlenen tavan fiyatı üzerinden biletleri bugün itibarıyla satışa sundu.
Havayolu şirketleri, yakıta gelen zam ve maliyetlerdeki diğer artışlar nedeniyle iç hat bilet fiyatlarında tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu.
Tavan ücretinde son yapılan artışla birlikte 2022 yılında toplamda beşinci kez iç hat biletlerine yansıtıldı. Tavan ücretinde sene başında 599 lira olarak belirlenen en yüksek bilet fiyatı, kademe kademe yükseltilirken; son olarak haziran ayında 999 liraya kadar çıktı. Yeni belirlenen tavan fiyatıyla havayolları, bugünden itibaren yurt içi uçuşlarda ekonomi sınıfı tek yön, en yüksek bilet fiyatını bin 150 lira olarak satışa sunmaya başladı.

Tavan fiyat uygulaması 2013'te başladı

Yeni tavan ücretiyle iç hat uçuşu yapacak yolcular 'business sınıfı' hariç bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında artık bin 449 liradan fazla bilet ücreti ödemeyecek.
İç hat bilet fiyatlarının tatilde ve bayram döneminde aşırı artışını engellemek için 9 yıl önce tavan bilet fiyatı uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın girişimiyle başlatılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 lira olarak belirlenmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı.
İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
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