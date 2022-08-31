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Twitter'dan yeni özellik: Twitter Circle
Twitter'dan yeni özellik: Twitter Circle
Twitter yeni özelliği Twitter Circle ile kullanıcılara yaptıkları paylaşımları sadece kendi istedikleri kişilerin görmesi olanağı sağlıyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-31T16:53+0300
twitter
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ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Twitter Circle ismini verdiği yeni özelliği ile kullanıcılarına tweetlerini kimlerin göreceği konusunda daha fazla kontrol hakkı vermeye başladı.Twitter'ın blog adresinden yapılan açıklamaya göre, Twitter Circle ile insanlar artık tweet içeriklerini kimlerin görebileceğini ve içerikleriyle kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.Şirket açıklamasında yeni özelliği Twitter Circle'ı mayıs ayında test etmeye başladığını ve aldığı geri bildirimlerin büyük oranda olumlu yönde olduğunu açıkladı. Twitter ayrıca özelliğin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.Yeni uygulama kapsamında kişiler tweetlerini atmadan önce bunun 'herkese açık' mı yoksa 'Twitter çevresi'ne mi gönderebileceği konusunda bir sekme görüyor.Tweetlerini genelin görmesini istemeyen kullanıcılar en fazla 150 kişiye kadar olacak şekilde kendi çevrelerini seçiyor ve sadece o kişilerin görebileceği tweetler atabiliyor. Kişilerin seçtiği veya seçmediği kişilerin ise bu durumdan haberleri bulunmuyor. Kendi Twitter çevresine gönderilen tweetler yeşil bir rozete sahip. Yalnızca seçili kişiler tarafından görülen bu tweetler retweet edilemiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/elon-musktan-twitteri-satin-alma-anlasmasinin-feshine-iliskin-yeni-mektup-1060584627.html
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twitter , özellik, abd
twitter , özellik, abd

Twitter'dan yeni özellik: Twitter Circle

16:41 31.08.2022 (güncellendi: 16:53 31.08.2022)
© AATwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Twitter yeni özelliği Twitter Circle ile kullanıcılara yaptıkları paylaşımları sadece kendi istedikleri kişilerin görmesi olanağı sağlıyor.
ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, Twitter Circle ismini verdiği yeni özelliği ile kullanıcılarına tweetlerini kimlerin göreceği konusunda daha fazla kontrol hakkı vermeye başladı.
Twitter'ın blog adresinden yapılan açıklamaya göre, Twitter Circle ile insanlar artık tweet içeriklerini kimlerin görebileceğini ve içerikleriyle kimlerin etkileşime geçebileceğini seçme esnekliğine sahip olacak.
Şirket açıklamasında yeni özelliği Twitter Circle'ı mayıs ayında test etmeye başladığını ve aldığı geri bildirimlerin büyük oranda olumlu yönde olduğunu açıkladı. Twitter ayrıca özelliğin dünya genelinde iOS, Android ve Twitter.com'daki bütün kullanıcıların hizmetine sunulduğunu duyurdu.
Yeni uygulama kapsamında kişiler tweetlerini atmadan önce bunun 'herkese açık' mı yoksa 'Twitter çevresi'ne mi gönderebileceği konusunda bir sekme görüyor.
Tweetlerini genelin görmesini istemeyen kullanıcılar en fazla 150 kişiye kadar olacak şekilde kendi çevrelerini seçiyor ve sadece o kişilerin görebileceği tweetler atabiliyor. Kişilerin seçtiği veya seçmediği kişilerin ise bu durumdan haberleri bulunmuyor. Kendi Twitter çevresine gönderilen tweetler yeşil bir rozete sahip. Yalnızca seçili kişiler tarafından görülen bu tweetler retweet edilemiyor.
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