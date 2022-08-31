https://sputniknews.com.tr/20220831/tarim-ilaci-karisan-derenin-rengi-kirmiziya-dondu-1060640112.html

Tarım ilacı karışan derenin rengi kırmızıya döndü

Tarım ilacı karışan derenin rengi kırmızıya döndü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarım ilacının dereye karışması üzerine derenin rengi kırmızıya döndü. Yetkililer tarım ilacını dereye boşaltan zanlıya 548 bin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T21:49+0300

2022-08-31T21:49+0300

2022-08-31T21:49+0300

türkiye

balıkesir

susurluk

çevre ve şehircilik bakanlığı

dere

tarım ilacı

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Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesine Bağlı Karapürçek Mahallesi yakınlarında tarım ilacının dereye karışması üzerine derenin rengi kırmızıya döndü. Bunun üzerine Balıkesir Valiliği harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından analiz ve çalışma yapıldı. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Susurluk İlçemize bağlı Karapürçek Mahallesinde tarım ilacının Karapürçek Deresine karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından idari işlem ve cezai yaptırım süreci başlatılmış olup konu Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir” denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında ise, "Balıkesir’de Karapürçek Mahallesi’ndeki dere yatağında oluşan kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine denetim ekiplerimiz dereye zirai tarım ilacı boşaltıldığını tespit etmiştir. Olaya neden olan zanlıya 548 bin 48 TL para cezası uygulanmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız gözetiminde zirai tarım ilacının yoğun görüldüğü yerlerde vidanjörlerle çekilme işlemlerine başlanırken kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi’ne ulaşmaması için çalışmalar aralıksız sürmektedir" denildi.

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balıkesir, susurluk, çevre ve şehircilik bakanlığı, dere, tarım ilacı