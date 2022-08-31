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Tanju Özcan'dan Akşener’e ziyaret
Tanju Özcan'dan Akşener’e ziyaret
CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T15:43+0300
2022-08-31T15:43+0300
politika
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
tanju özcan
meral akşener
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim” dedi.Özcan, Akşener’e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.
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türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, tanju özcan, meral akşener
türkiye, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, tanju özcan, meral akşener

Tanju Özcan'dan Akşener’e ziyaret

15:43 31.08.2022
© DHACHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
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CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara’ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül’de karar verilmesi bekleniyor.
Tanju Özcan, Meral Akşener’i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya davet ettim” dedi.
Özcan, Akşener’e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti.
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