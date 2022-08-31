https://sputniknews.com.tr/20220831/takim-otobusu-alev-alev-yandi-kulup-baskani-bizi-boyle-isler-yaralamaz-daha-cok-kamcilar-dedi-1060617930.html

Takım otobüsü alev alev yandı, kulüp başkanı 'Bizi böyle işler yaralamaz, daha çok kamçılar' dedi

Takım otobüsü alev alev yandı, kulüp başkanı 'Bizi böyle işler yaralamaz, daha çok kamçılar' dedi

Kocaeli'de Suadiyespor'a ait takım otobüsü park halindeyken alevlere teslim oldu. Üzüldüklerini söyleyen Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T13:44+0300

2022-08-31T13:44+0300

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türkiye

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futbol takımı

otobüs

yangın

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Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suadiyespor'un takım otobüsü park halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.Otobüsün alev alev yandığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Suadiyespor Kulüp Başkanı Serbülent Dursun Sandıkçıoğlu, "Otobüsün yanmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Bu yaralı arabanın üzerine Suadiye halkı birlik ve bütünlüğünü gösterecek. En kısa zamanda yeni otobüsümüzü alma gereği duyarız. Bu noktada tüm kamuoyuna, tüm Suadiyelilere, tüm Kartepelilere çağrıda bulunuyoruz. Suadiyeliler birlik ve beraberliğiyle tüm ülkeye nam salmıştır. Bizi böyle ufak tefek işler yaralamaz, daha da çok kamçılar. Yanan otobüsün içinde sporcuların olmaması bize rahat bir nefes aldırdı. Üzüntümüz var ama Suadiyeli olarak bunun altından kalkarız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

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