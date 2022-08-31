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https://sputniknews.com.tr/20220831/susurluktaki-karapurcek-deresi-kirmizi-akti-1060619564.html
Susurluk'taki Karapürçek Deresi kırmızı aktı
Susurluk'taki Karapürçek Deresi kırmızı aktı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi kırmızıya boyandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:22+0300
2022-08-31T14:22+0300
türkiye
balıkesir
susurluk
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.Susurluk ilçesindeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu belirlendi.Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir" denildi.
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balıkesir, susurluk, dere
balıkesir, susurluk, dere

Susurluk'taki Karapürçek Deresi kırmızı aktı

14:22 31.08.2022
© DHABalıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi kırmızıya boyandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi kırmızıya boyandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi kırmızıya boyandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.
Susurluk ilçesindeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu belirlendi.
Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir" denildi.
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