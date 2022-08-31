https://sputniknews.com.tr/20220831/susurluktaki-karapurcek-deresi-kirmizi-akti-1060619564.html

Susurluk'taki Karapürçek Deresi kırmızı aktı

Susurluk'taki Karapürçek Deresi kırmızı aktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi kırmızıya boyandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T14:22+0300

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türkiye

balıkesir

susurluk

dere

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.Susurluk ilçesindeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğu belirlendi.Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir" denildi.

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balıkesir, susurluk, dere