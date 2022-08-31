https://sputniknews.com.tr/20220831/suriye-medyasi-sam-havalimani-uzerinde-patlamalar-goruluyor-1060642355.html
Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor
Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor
Suriyeli gazeteciler, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanının bulunduğu yerin üzerinde patlamaların göründüğünü aktardı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:25+0300
2022-08-31T22:25+0300
2022-08-31T22:25+0300
dünya
israil
suriye
şam
hava saldırısı
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Sputnik Arapça muhabiri, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildiriyor.Bir saat önce benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-3-olu-3-yarali-1059922890.html
israil
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israil, suriye, şam, hava saldırısı
israil, suriye, şam, hava saldırısı
Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor
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Suriyeli gazeteciler, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanının bulunduğu yerin üzerinde patlamaların göründüğünü aktardı.
Sputnik Arapça
muhabiri, Suriye
’nin başkenti Şam
’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildiriyor
.
Bir saat önce benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.
Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini iddia etti.