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https://sputniknews.com.tr/20220831/suriye-medyasi-sam-havalimani-uzerinde-patlamalar-goruluyor-1060642355.html
Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor
Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor
Suriyeli gazeteciler, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanının bulunduğu yerin üzerinde patlamaların göründüğünü aktardı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:25+0300
2022-08-31T22:25+0300
dünya
israil
suriye
şam
hava saldırısı
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Sputnik Arapça muhabiri, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildiriyor.Bir saat önce benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20220815/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-3-olu-3-yarali-1059922890.html
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israil, suriye, şam, hava saldırısı
israil, suriye, şam, hava saldırısı

Suriye medyası: Şam Havalimanı üzerinde patlamalar görülüyor

22:25 31.08.2022
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik
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Suriyeli gazeteciler, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanının bulunduğu yerin üzerinde patlamaların göründüğünü aktardı.
Sputnik Arapça muhabiri, Suriye’nin başkenti Şam’da havalimanı üzerindeki gökyüzünde patlamaların meydana geldiğini bildiriyor.
Bir saat önce benzer bir saldırı Halep Havalimanı'na düzenlendi.
Suriye medyası, saldırıların İsrail’in düzenlediğini iddia etti.
İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
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