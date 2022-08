Sonuncusu 14 yıl önceydi: Eczacılar büyük bir mitinge hazırlanıyor

https://sputniknews.com.tr/20220831/sonuncusu-14-yil-onceydi-eczacilar-buyuk-bir-mitinge-hazirlaniyor-1060607115.html

Eczacılar, yaşadıkları sorunlar ve taleplerini dile getirmek için Ankara’da büyük bir mitinge hazırlanıyor. En son 2008 yılında miting yapan eczacılar, 14 yıl... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

En son 2008 yılında miting yapan eczacılar, 14 yıl aradan sonra bir kez daha yaşadıkları sorunlar ve taleplerini dillendirmek için büyük bir mitinge hazırlanıyor. Geçen ay Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası tarafından yapılan ortak açıklamada sektörde yaşanan ekonomik sorunlar ve ilaç krizinin görmezden gelindiği belirtilerek, sorunların çözülmemesi durumunda bir takım eylem ve etkinlik düzenleyeceklerini duyurmuştu. Eczacılar bu kapsamda ekim ayında Ankara’da büyük miting hazırlığı yapıyor. Yaşadıkları sorunlar çözülmemesi durumunda eczacıların bir sonraki eyleminin iş bırakma olacağı belirtiliyor. ‘Hakkımızın verilmesin için eylemlilik süreci içindeyiz’ Eczacı odaları, Türkiye genelinde Ankara’da düzenlenecek miting için hazırlıklarına başladı. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri, Diyarbakır’da düzenledikleri toplantıda miting için hazırlıklara dikkat çekti. Toplantının ardından açıklama yapan Diyarbakır Eczacı Odası, “Her mahallede, her köyde, her ilçede bir eczane var. Kırmızı ışıklı E harfi, kapısından iç rahatlığı ile gireceğiniz, sağlık ve ilaç danışmanlığı alacağınız güven noktalarını temsil ediyor. Biz her yerdeyiz ve size çok yakınız! Ancak uzun süredir mesleğimizi layıkıyla yapabilmek için ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları daha önce birçok kez dile getirdik. Hükümet yetkililerinden hep aynı cevabı aldık: ‘Haklısınız!’. Biz artık haklı olduğumuzu duymak değil, hakkımızın verilmesini istiyoruz. Bunun için de bir eylemlilik süreci içindeyiz” dedi. ‘Eczaneler ekonomik sorunlarla boğuşuyor’ “Eczaneler ekonomik sorunlarla boğuşuyor” diyen Diyarbakır Eczacı Odası açıklamasında şu talepler yer aldı: “13 yıl sonra güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi günümüz koşulları ile uyumlu değil. Eczane kârlılık oranları temel giderlerimizi bile karşılamaktan çok uzak. Ülke çapında eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesi ile karşı karşıya! Maddi kaygılar içinde boğulmadan mesleğimizi yapmak istiyoruz. Uygulanan yanlış politikalar sonucu hastalarımızın tedavisi için ihtiyaç duyulan ilaçlar eczanelerimizde yok. Karşılayamadığımız her reçete, toplum sağlığının biraz daha bozulması demektir. Hastalarımıza ilaç yok demek istemiyoruz.” ‘57 Eczacılık Fakültesi’nin sadece 15’inde standartlara uygun sayıda akademik kadro var’ 57 Eczacılık Fakültesinin sadece 15’inde standartlara uygun sayıda akademik kadro olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Plansız açılan eczacılık fakülteleri hem eczacı işsizler ordusunu oluşturuyor hem de mesleğimizin eğitim kalitesini düşürüyor. Niteliksiz eczacılık eğitimi halk sağlığını tehlikeye atmaktır. Plansızca açılan Eczacılık Fakülteleri’ni kabul etmiyoruz. Kamuda çalışan eczacılarımızın maaş, özlük hakları ve çalışma koşulları tüm taleplerimize rağmen iyileştirilmedi. Aynı şekilde kamudan emekli olan eczacılarımıza, hakkaniyetli, insanca ve yaşanabilir emeklilik koşulları sağlanmadı” ifadeleri yer aldı. ‘28 bin 700 eczanemize her gün 2 milyon vatandaşımız ayak basıyor’ Açıklamanın devamında şunlar yer aldı: “İlaç eczacılık sektöründe farklı alanlarda hizmet sunan 45 bini aşkın meslektaşımız, bize destek olan personellerimiz, eczacılık fakültelerinde okuyan genç meslektaşlarımız ve ailelerimizle birlikte büyük bir ailenin fertleriyiz. Taleplerimiz, tüm sağlık sisteminin doğru işlemesi, halk sağlığının korunması için hayati öneme sahiptir. Biz eczacılar tam da bu yüzden bu sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağız. Ekim ayında tüm meslektaşlarımızla Ankara’da sesimizi duyuracağımız bir miting hazırlığı içindeyiz. Hakkımız olanı alana kadar da eylemlilik sürecimizin içinde olacağız. Ülke çapında 28 bin 700 eczanemize her gün 2 milyon vatandaşımız ayak basıyor. Bunun yanında kamuda, sanayide, akademide eczacılar kesintisiz sağlık hizmeti veriyor. Bizler halk sağlığının vazgeçilmez beyaz halkasıyız!”

