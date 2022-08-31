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https://sputniknews.com.tr/20220831/snap-calisanlarinin-yuzde-20sini-isten-cikaracak-1060640491.html
Snap, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
Snap, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
Sosyal medya şirketi Snap, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışan sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:53+0300
2022-08-31T21:53+0300
dünya
snapchat
abd
sosyal medya
işten çıkarma
enflasyon
ekonomi
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Snap CEO'su Evan Spiegel, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, düşük gelir artışı nedeniyle önemli kayıplardan kaçınmak için şirketin maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.Spiegel, "Önemli sermaye rezervleri oluşturmuş ve diğer alanlardaki harcamaları azaltarak ekibimizin boyutunu küçültmekten kaçınmak için yoğun çaba sarf etmiş olsak da daha düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmeli ve pazar ortamına uyum sağlamalıyız" ifadesini kullandı.Gelir artışını yeniden hızlandırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Spiegel, Snap'in her ortamda uzun vadeli başarısının sağlanması gerektiğini belirtti.Spiegel, büyüme, gelir artışı ve artırılmış gerçeklik olmak üzere 3 stratejik önceliğe odaklanmayı artırmak için yeniden yapılanmaya gittiklerine işaret ederek, bu alanlara doğrudan katkıda bulunmayan projelerin durdurulacağını veya yatırımların önemli ölçüde azaltılacağını aktardı.Snap Üst Yöneticisi Spiegel, çalışan sayısını da yüzde 20 oranında azaltma gibi 'zor bir karar' aldıklarını bildirdi.ABD basınında yer alan haberlerde ise Snap'in maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı kararların şirketin tahmini 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamasına yardımcı olacağı kaydedildi.Bed, Bath and Beyond da mağaza kapatma ve işten çıkarmalara gidiyorÖte yandan ABD'li ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond'un da mağaza kapanmaları ve işten çıkarmalara gideceği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, bilançoyu güçlendirmek için 500 milyon doların üzerinde yeni finansman sağlandığı aktarıldı.Açıklamada, yaklaşık 150 mağazanın kapatılacağı, çalışan sayısının yüzde 20 azaltılacağı ve mağazacılık stratejisinin gözden geçirileceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220813/abdde-enflasyonu-dusurme-yasasi-temsilciler-meclisinden-gecti--1059878347.html
https://sputniknews.com.tr/20220802/snapchatten-bagimsiz-muzisyenlere-destek-1059414725.html
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snapchat, abd, sosyal medya, işten çıkarma, enflasyon, ekonomi
snapchat, abd, sosyal medya, işten çıkarma, enflasyon, ekonomi

Snap, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak

21:53 31.08.2022
© AP Photo / Mark LennihanSnap Inc.
Snap Inc. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
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Sosyal medya şirketi Snap, maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışan sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldığını duyurdu.
Snap CEO'su Evan Spiegel, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, düşük gelir artışı nedeniyle önemli kayıplardan kaçınmak için şirketin maliyetlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.
Spiegel, "Önemli sermaye rezervleri oluşturmuş ve diğer alanlardaki harcamaları azaltarak ekibimizin boyutunu küçültmekten kaçınmak için yoğun çaba sarf etmiş olsak da daha düşük gelir artışımızın sonuçlarıyla yüzleşmeli ve pazar ortamına uyum sağlamalıyız" ifadesini kullandı.
Gelir artışını yeniden hızlandırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirten Spiegel, Snap'in her ortamda uzun vadeli başarısının sağlanması gerektiğini belirtti.
Spiegel, büyüme, gelir artışı ve artırılmış gerçeklik olmak üzere 3 stratejik önceliğe odaklanmayı artırmak için yeniden yapılanmaya gittiklerine işaret ederek, bu alanlara doğrudan katkıda bulunmayan projelerin durdurulacağını veya yatırımların önemli ölçüde azaltılacağını aktardı.
Snap Üst Yöneticisi Spiegel, çalışan sayısını da yüzde 20 oranında azaltma gibi 'zor bir karar' aldıklarını bildirdi.
ABD basınında yer alan haberlerde ise Snap'in maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı kararların şirketin tahmini 500 milyon dolarlık tasarruf sağlamasına yardımcı olacağı kaydedildi.
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Bed, Bath and Beyond da mağaza kapatma ve işten çıkarmalara gidiyor

Öte yandan ABD'li ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond'un da mağaza kapanmaları ve işten çıkarmalara gideceği bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, bilançoyu güçlendirmek için 500 milyon doların üzerinde yeni finansman sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, yaklaşık 150 mağazanın kapatılacağı, çalışan sayısının yüzde 20 azaltılacağı ve mağazacılık stratejisinin gözden geçirileceği kaydedildi.
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