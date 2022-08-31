https://sputniknews.com.tr/20220831/slovakya-ukraynaya-11-mig-29-savas-ucagi-tedarik-edecek-1060591580.html
Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek
Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T01:29+0300
2022-08-31T01:29+0300
2022-08-31T01:30+0300
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silah ihracatı
mig-29
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını bildirdi.Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Slovakya işte böyle avcı uçaklarıyla vedalaşıyor. Buyurun tanışın, onlar bizim kuşlarımız! 11 uçak” ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada’ya atıfta bulunarak Bratislava’nın Almanya'dan gelecek olan 15 Leopard 2 tankına karşılık Kiev’e karşılıksız olarak 30 adet BMP-1 zırhlısı gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220829/scholzdan-abde-oy-birligi-yerine-cogunluk-oyu-ve-avrupa-siyasi-toplulugu-onerilerine-destek-1060518093.html
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slovakya, ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, mig-29
slovakya, ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, mig-29
Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek
01:29 31.08.2022 (güncellendi: 01:30 31.08.2022) Abone ol
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını bildirdi.
Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Slovakya işte böyle avcı uçaklarıyla vedalaşıyor. Buyurun tanışın, onlar bizim kuşlarımız! 11 uçak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Reuters, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada’ya atıfta bulunarak Bratislava’nın Almanya'dan gelecek olan 15 Leopard 2 tankına karşılık Kiev’e karşılıksız olarak 30 adet BMP-1 zırhlısı gönderme kararı aldığını duyurmuştu.