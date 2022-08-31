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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/slovakya-ukraynaya-11-mig-29-savas-ucagi-tedarik-edecek-1060591580.html
Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek
Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek
Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-31T01:30+0300
ukrayna krizi
slovakya
ukrayna
silah
silah satışı
silah ihracatı
mig-29
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını bildirdi.Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Slovakya işte böyle avcı uçaklarıyla vedalaşıyor. Buyurun tanışın, onlar bizim kuşlarımız! 11 uçak” ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada’ya atıfta bulunarak Bratislava’nın Almanya'dan gelecek olan 15 Leopard 2 tankına karşılık Kiev’e karşılıksız olarak 30 adet BMP-1 zırhlısı gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220829/scholzdan-abde-oy-birligi-yerine-cogunluk-oyu-ve-avrupa-siyasi-toplulugu-onerilerine-destek-1060518093.html
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slovakya, ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, mig-29
slovakya, ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, mig-29

Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek

01:29 31.08.2022 (güncellendi: 01:30 31.08.2022)
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını bildirdi.
Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Slovakya işte böyle avcı uçaklarıyla vedalaşıyor. Buyurun tanışın, onlar bizim kuşlarımız! 11 uçak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Reuters, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada’ya atıfta bulunarak Bratislava’nın Almanya'dan gelecek olan 15 Leopard 2 tankına karşılık Kiev’e karşılıksız olarak 30 adet BMP-1 zırhlısı gönderme kararı aldığını duyurmuştu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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