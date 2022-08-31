https://sputniknews.com.tr/20220831/slovakya-ukraynaya-11-mig-29-savas-ucagi-tedarik-edecek-1060591580.html

Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek

Slovakya Ukrayna’ya 11 MiG-29 savaş uçağı tedarik edecek

Ukraynalı milletvekili Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Aleksey Gonçarenko, Slovakya’nın Kiev’e 11 adet MiG-29 avcı uçağı teslim etmeyi planladığını bildirdi.Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Slovakya işte böyle avcı uçaklarıyla vedalaşıyor. Buyurun tanışın, onlar bizim kuşlarımız! 11 uçak” ifadelerini kullandı.Daha önce Reuters, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nada’ya atıfta bulunarak Bratislava’nın Almanya'dan gelecek olan 15 Leopard 2 tankına karşılık Kiev’e karşılıksız olarak 30 adet BMP-1 zırhlısı gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

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