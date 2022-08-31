https://sputniknews.com.tr/20220831/sermaye-piyasasi-kurulunun-ihbari-sonrasinda-savciliktan-mine-tozlu-sineren-hakkinda-sorusturma-1060628435.html

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihbarı sonrasında savcılıktan Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihbarı sonrasında savcılıktan Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T17:13+0300

2022-08-31T17:13+0300

2022-08-31T17:26+0300

ekonomi

mine tozlu sineren

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

ihbar

soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220830/ak-partili-zehra-taskesenlioglundan-mine-tozlu-sinerene-suc-duyurusu-1060578244.html

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mine tozlu sineren, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihbar, soruşturma