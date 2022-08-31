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https://sputniknews.com.tr/20220831/sermaye-piyasasi-kurulunun-ihbari-sonrasinda-savciliktan-mine-tozlu-sineren-hakkinda-sorusturma-1060628435.html
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihbarı sonrasında savcılıktan Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihbarı sonrasında savcılıktan Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:13+0300
2022-08-31T17:26+0300
ekonomi
mine tozlu sineren
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
ihbar
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/ak-partili-zehra-taskesenlioglundan-mine-tozlu-sinerene-suc-duyurusu-1060578244.html
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mine tozlu sineren, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihbar, soruşturma
mine tozlu sineren, istanbul cumhuriyet başsavcılığı, ihbar, soruşturma

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihbarı sonrasında savcılıktan Mine Tozlu Sineren hakkında soruşturma

17:13 31.08.2022 (güncellendi: 17:26 31.08.2022)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), bir televizyon kanalında ortaya atılan iddialara ilişkin Mine Tozlu Sineren hakkında yaptığı ihbar sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir ulusal televizyon kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup televizyon kanalında bilgi paylaşan M.T.S. dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Mine Tozlu Sineren'in ifadeye çağrılarak elindeki bilgi ve belgelere göre soruşturma yapılacağı öğrenildi.
Zehra Taşkesenlioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
POLİTİKA
AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan Mine Tozlu Sineren'e suç duyurusu
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