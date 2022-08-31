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https://sputniknews.com.tr/20220831/selvi-secim-ihtimalini-yazdi-14-mayis-olabilir-1060602606.html
Selvi seçim ihtimalini yazdı: 14 Mayıs olabilir
Selvi seçim ihtimalini yazdı: 14 Mayıs olabilir
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını bugünkü köşesine taşıdı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T09:49+0300
2022-08-31T09:49+0300
politika
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
seçim
erken seçim
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Selvi, "Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." ifadelerini kullandı. Erken seçim iddialarını değerlendiren Selvi, şöyle yazdı: "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." diyerek o ihtimalleri şöyle sıraladı:"1- Erdoğan nabız yokluyor.2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı."Kulislerden erken seçim izlenimi almadığını söyleyen Selvi, "Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor."
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim

Selvi seçim ihtimalini yazdı: 14 Mayıs olabilir

09:49 31.08.2022
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA / Elif Öztürk
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim planını bugünkü köşesine taşıdı.
Selvi, "Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." ifadelerini kullandı.
Erken seçim iddialarını değerlendiren Selvi, şöyle yazdı:
"Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, “Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var." diyerek o ihtimalleri şöyle sıraladı:
"1- Erdoğan nabız yokluyor.
2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı."
Kulislerden erken seçim izlenimi almadığını söyleyen Selvi, "Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor."
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