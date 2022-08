https://sputniknews.com.tr/20220831/selcuk-bayraktardan-iktidar-degisirse-sorusuna-yanit-1060601312.html

Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse' sorusuna yanıt

Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse' sorusuna yanıt

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T08:05+0300

2022-08-31T08:05+0300

2022-08-31T08:05+0300

politika

selçuk bayraktar

teknofest

siha

silahlı iha (siha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060574006_0:0:1122:631_1920x0_80_0_0_bc9b08c7586b0029b8d82960118723b2.jpg

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk TV canlı yayınında soruları yanıtladı "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:"Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski ve dünyadaki liderliğini kaybetme riski bulunmak birlikte en ufak gevşeklik değişiklik ya da farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter.Arka tarafta Akıncı var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil.Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

selçuk bayraktar, teknofest, siha, silahlı iha (siha)