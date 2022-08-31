https://sputniknews.com.tr/20220831/saglik-bakani-koca-kovid-19-testim-5-gun-once-pozitif-cikti-1060631417.html

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs

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koronavirüs testi

kovid-19

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.

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