https://sputniknews.com.tr/20220831/saglik-bakani-koca-kovid-19-testim-5-gun-once-pozitif-cikti-1060631417.html
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T18:26+0300
2022-08-31T18:26+0300
2022-08-31T18:38+0300
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs testi
kovid-19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi, kovid-19
fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi, kovid-19
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı
18:26 31.08.2022 (güncellendi: 18:38 31.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.