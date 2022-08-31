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Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
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koronavirüs
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koronavirüs testi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi, kovid-19
fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs testi, kovid-19

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı

18:26 31.08.2022 (güncellendi: 18:38 31.08.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım" ifadelerini kullandı.
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