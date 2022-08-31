https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilari-ile-ilgili-kanitlari-bmgkda-dagitti-1060639990.html
Rusya, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları ile ilgili kanıtları BMGK’da dağıttı
Rusya, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları ile ilgili kanıtları BMGK’da dağıttı
Rusya, Ukrayna ordusunun ve insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırdığına dair kanıtları Birleşmiş Milletler (BM)... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:45+0300
2022-08-31T21:45+0300
2022-08-31T21:45+0300
ukrayna krizi
rusya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
bilgi
donbass
saldırı
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna ordu birliklerinin 29 Ağustos tarihinde santrali bombaladıklarına dair kanıtların bulunduğu mektubu BM Güvenlik Konseyi'nin üyelerine iletti.Açıklamaya göre, mektupta ayrıca Ukrayna’ya ait birkaç ‘kamikaze’ İHA’nın 1 numaralı özel bloğu çatısını hedef aldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220812/sergi-donbassin-gozlerine-bakin-1059864154.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bilgi, donbass, saldırı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bilgi, donbass, saldırı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Rusya, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları ile ilgili kanıtları BMGK’da dağıttı
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Rusya, Ukrayna ordusunun ve insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırdığına dair kanıtları Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde dağıttı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna ordu birliklerinin 29 Ağustos tarihinde santrali bombaladıklarına dair kanıtların bulunduğu mektubu BM Güvenlik Konseyi'nin üyelerine iletti.
Açıklamaya göre, mektupta ayrıca Ukrayna’ya ait birkaç ‘kamikaze’ İHA’nın 1 numaralı özel bloğu çatısını hedef aldığı belirtiliyor.