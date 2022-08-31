https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-ukraynanin-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilari-ile-ilgili-kanitlari-bmgkda-dagitti-1060639990.html

Rusya, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları ile ilgili kanıtları BMGK’da dağıttı

Rusya, Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları ile ilgili kanıtları BMGK’da dağıttı

Rusya, Ukrayna ordusunun ve insansız hava araçlarının (İHA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırdığına dair kanıtları Birleşmiş Milletler (BM)... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T21:45+0300

2022-08-31T21:45+0300

2022-08-31T21:45+0300

ukrayna krizi

rusya

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

bilgi

donbass

saldırı

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

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Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Rusya, Ukrayna ordu birliklerinin 29 Ağustos tarihinde santrali bombaladıklarına dair kanıtların bulunduğu mektubu BM Güvenlik Konseyi'nin üyelerine iletti.Açıklamaya göre, mektupta ayrıca Ukrayna’ya ait birkaç ‘kamikaze’ İHA’nın 1 numaralı özel bloğu çatısını hedef aldığı belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220812/sergi-donbassin-gozlerine-bakin-1059864154.html

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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bilgi, donbass, saldırı, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali