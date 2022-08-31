https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-tahil-anlasmasinin-rus-tahilinin-ihraciyla-ilgili-kismi-kotu-ilerliyor---1060625499.html
Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor
Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor
Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:21+0300
2022-08-31T16:21+0300
2022-08-31T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
ukrayna
ihracat
andrey rudenko
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Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" dedi. Rudenko, bu kısıtlamaların yabancı gemilerin Rus limanlarına ve Rus gemilerinin yabancı limanlara girişini, işlemlerin sınırlandırılmasını ve sigorta bedellerinin artırılmasını kapsadığını kaydetti.
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rusya, tahıl, ukrayna, ihracat, andrey rudenko
rusya, tahıl, ukrayna, ihracat, andrey rudenko
Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor
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Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söyledi.
Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" dedi.
Rudenko, bu kısıtlamaların yabancı gemilerin Rus limanlarına ve Rus gemilerinin yabancı limanlara girişini, işlemlerin sınırlandırılmasını ve sigorta bedellerinin artırılmasını kapsadığını kaydetti.