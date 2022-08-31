https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-tahil-anlasmasinin-rus-tahilinin-ihraciyla-ilgili-kismi-kotu-ilerliyor---1060625499.html

Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor

Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor

Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T16:21+0300

2022-08-31T16:21+0300

2022-08-31T16:21+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

ukrayna

ihracat

andrey rudenko

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Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" dedi. Rudenko, bu kısıtlamaların yabancı gemilerin Rus limanlarına ve Rus gemilerinin yabancı limanlara girişini, işlemlerin sınırlandırılmasını ve sigorta bedellerinin artırılmasını kapsadığını kaydetti.

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rusya, tahıl, ukrayna, ihracat, andrey rudenko