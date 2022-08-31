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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-tahil-anlasmasinin-rus-tahilinin-ihraciyla-ilgili-kismi-kotu-ilerliyor---1060625499.html
Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor
Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor
Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T16:21+0300
2022-08-31T16:21+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
ukrayna
ihracat
andrey rudenko
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Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" dedi. Rudenko, bu kısıtlamaların yabancı gemilerin Rus limanlarına ve Rus gemilerinin yabancı limanlara girişini, işlemlerin sınırlandırılmasını ve sigorta bedellerinin artırılmasını kapsadığını kaydetti.
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rusya, tahıl, ukrayna, ihracat, andrey rudenko
rusya, tahıl, ukrayna, ihracat, andrey rudenko

Rusya: Tahıl anlaşmasının Rus tahılının ihracıyla ilgili kısmı kötü ilerliyor

16:21 31.08.2022
© İHA / HALİL DAĞTahıl- Buğday
Tahıl- Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© İHA / HALİL DAĞ
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Tahıl anlaşmasının Ukrayna tahılının sevkiyatıyla ilgili kısmının iyi çalıştığını belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ancak Rus tahılının ihracını öngören kısmın kötü ilerlediğini söyledi.
Rudenko, "Anlaşmanın iki kısmının da senkronize bir şekilde, paralel olarak çalışmasını isterdik. Ancak anlaşmanın ikinci kısmı, Rusya ile BM arasındaki memorandum daha kötü uygulanıyor. ABD ve AB'nin açıklamalarına rağmen Rus tahılının ihracını engelleyen kısıtlamalar halen mevcut" dedi.
Rudenko, bu kısıtlamaların yabancı gemilerin Rus limanlarına ve Rus gemilerinin yabancı limanlara girişini, işlemlerin sınırlandırılmasını ve sigorta bedellerinin artırılmasını kapsadığını kaydetti.
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