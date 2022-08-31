https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-son-2-gunde-1700den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1060618239.html
Rusya: Son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: Son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde yeniden taarruza geçme girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T14:01+0300
2022-08-31T14:01+0300
2022-08-31T14:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
askeri operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832558_0:51:3125:1808_1920x0_80_0_0_da81cc95f4e78fbdcedeb6f098efb8d6.jpg
Konaşenkov, "Zelenskiy rejiminin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve diğer yönlerde taarruz faaliyetlerine yeniden başlama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Son 2 günde söz konusu yönlerdeki başarısız saldırılar sonucunda 2 Su-25, 1 Su-24, 1 MiG-29 uçağı ile 3 Mi-8 helikopteri havada vuruldu. 63 tank, 59 piyade aracı, 48 muhtelif zırhlı araç, 17 arazi aracı imha edildi, 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi.'Ukrayna, Zaporojye NGS'de provokasyonlara devam ediyor'Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, dünkü saldırılar sırasında 1 havan mermisinin santraldeki katı radyoaktif atık işleme binasına isabet ettiği, saldırıların düzenlendiği Ukrayna ordusu mevzilerinin vurulduğu bilgisini paylaştı.Konaşenkov, Zaporojye NGS'deki radyasyon durumunun normal olduğunu ekledi.'Ukrayna ordusuna bağlı bir tabur yok edildi'Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 57. Motorize Piyade Tugayı'na bağlı bir taburun yok edildiğini ve şu anda kalıntılarının imha edilmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.Polonya'nın Kiev rejimine destek için İngulets Nehri üzerinden 12 tank gönderdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus güçlerinin tankların bir kısmını imha ettiğini, 2'sinin mayınlar nedeniyle infilak ettiğini ve sadece 5 tankın Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-radyoaktif-madde-salinimina-yol-acmak-amaciyla-saldiriyor-1060565510.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055832558_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_89badca4b5d0563d62cef4464a043826.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, askeri operasyon
rusya, ukrayna, igor konaşenkov, askeri operasyon
Rusya: Son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Abone ol
Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde yeniden taarruza geçme girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ifade etti.
Konaşenkov, "Zelenskiy rejiminin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve diğer yönlerde taarruz faaliyetlerine yeniden başlama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Son 2 günde söz konusu yönlerdeki başarısız saldırılar sonucunda 2 Su-25, 1 Su-24, 1 MiG-29 uçağı ile 3 Mi-8 helikopteri havada vuruldu. 63 tank, 59 piyade aracı, 48 muhtelif zırhlı araç, 17 arazi aracı imha edildi, 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi.
'Ukrayna, Zaporojye NGS'de provokasyonlara devam ediyor'
Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, dünkü saldırılar sırasında 1 havan mermisinin santraldeki katı radyoaktif atık işleme binasına isabet ettiği, saldırıların düzenlendiği Ukrayna ordusu mevzilerinin vurulduğu bilgisini paylaştı.
Konaşenkov, Zaporojye NGS'deki radyasyon durumunun normal olduğunu ekledi.
'Ukrayna ordusuna bağlı bir tabur yok edildi'
Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 57. Motorize Piyade Tugayı'na bağlı bir taburun yok edildiğini ve şu anda kalıntılarının imha edilmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.
Polonya'nın Kiev rejimine destek için İngulets Nehri üzerinden 12 tank gönderdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus güçlerinin tankların bir kısmını imha ettiğini, 2'sinin mayınlar nedeniyle infilak ettiğini ve sadece 5 tankın Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaştığını belirtti.