https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-son-2-gunde-1700den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1060618239.html

Rusya: Son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya: Son 2 günde 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Ukrayna ordusunun bazı bölgelerde yeniden taarruza geçme girişiminin başarısızlığa uğratıldığını söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T14:01+0300

2022-08-31T14:01+0300

2022-08-31T14:01+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

askeri operasyon

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Konaşenkov, "Zelenskiy rejiminin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde ve diğer yönlerde taarruz faaliyetlerine yeniden başlama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Son 2 günde söz konusu yönlerdeki başarısız saldırılar sonucunda 2 Su-25, 1 Su-24, 1 MiG-29 uçağı ile 3 Mi-8 helikopteri havada vuruldu. 63 tank, 59 piyade aracı, 48 muhtelif zırhlı araç, 17 arazi aracı imha edildi, 1700'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü" dedi.'Ukrayna, Zaporojye NGS'de provokasyonlara devam ediyor'Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, dünkü saldırılar sırasında 1 havan mermisinin santraldeki katı radyoaktif atık işleme binasına isabet ettiği, saldırıların düzenlendiği Ukrayna ordusu mevzilerinin vurulduğu bilgisini paylaştı.Konaşenkov, Zaporojye NGS'deki radyasyon durumunun normal olduğunu ekledi.'Ukrayna ordusuna bağlı bir tabur yok edildi'Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 57. Motorize Piyade Tugayı'na bağlı bir taburun yok edildiğini ve şu anda kalıntılarının imha edilmesi için çalışma yürütüldüğünü anlattı.Polonya'nın Kiev rejimine destek için İngulets Nehri üzerinden 12 tank gönderdiğini kaydeden Konaşenkov, Rus güçlerinin tankların bir kısmını imha ettiğini, 2'sinin mayınlar nedeniyle infilak ettiğini ve sadece 5 tankın Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaştığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220830/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-radyoaktif-madde-salinimina-yol-acmak-amaciyla-saldiriyor-1060565510.html

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov, askeri operasyon