https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-savunma-bakanligi-rusya-bm-ve-kieve-donbasstaki-okullarin-adreslerini-gonderdi-1060638896.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, BM ve Kiev'e Donbass’taki okulların adreslerini gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, BM ve Kiev'e Donbass’taki okulların adreslerini gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T21:13+0300

2022-08-31T21:13+0300

2022-08-31T21:13+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve Kiev'e 1 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve kurtarılmış bölgelerde eğitime başlayacak okulların adreslerini gönderdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya, Herson ve Karkov bölgelerinde 1 Eylül 2022’de eğitime başlayacak okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla, BM'ye, uluslararası insani yardım kuruluşlarına ve Ukrayna yönetimine, bu bölgelerdeki okulların adresleri ve konumlarına ilişkin verileri gönderdi” ifadeleri yer aldı.Bakanlık ayrıca, BM ve tüm uluslararası toplumun, okulların Kiev rejimi tarafından bombalanmasını önlemek için etkili önlemler almasını ve bu kurumların ve bunlara bitişik bölgelerin silahlı kuvvetler ve Ukrayna'nın diğer paramiliter oluşumlarının saldırılarından korunmasını garanti etmesini talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20220831/lavrov-rusya-batinin-baskisina-sert-sekilde-yanit-verecek-1060632616.html

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