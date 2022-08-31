Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/rusya-savunma-bakanligi-rusya-bm-ve-kieve-donbasstaki-okullarin-adreslerini-gonderdi-1060638896.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, BM ve Kiev'e Donbass’taki okulların adreslerini gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, BM ve Kiev'e Donbass’taki okulların adreslerini gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:13+0300
2022-08-31T21:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donbass
okul
bilgi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056036422_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_81c904620781570c277de313259f3f94.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve Kiev'e 1 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve kurtarılmış bölgelerde eğitime başlayacak okulların adreslerini gönderdiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya, Herson ve Karkov bölgelerinde 1 Eylül 2022’de eğitime başlayacak okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla, BM'ye, uluslararası insani yardım kuruluşlarına ve Ukrayna yönetimine, bu bölgelerdeki okulların adresleri ve konumlarına ilişkin verileri gönderdi” ifadeleri yer aldı.Bakanlık ayrıca, BM ve tüm uluslararası toplumun, okulların Kiev rejimi tarafından bombalanmasını önlemek için etkili önlemler almasını ve bu kurumların ve bunlara bitişik bölgelerin silahlı kuvvetler ve Ukrayna'nın diğer paramiliter oluşumlarının saldırılarından korunmasını garanti etmesini talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20220831/lavrov-rusya-batinin-baskisina-sert-sekilde-yanit-verecek-1060632616.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056036422_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_a1a42ddd8a259577314ba590bc8e6bd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, okul, bilgi
rusya, ukrayna, donbass, okul, bilgi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya, BM ve Kiev'e Donbass’taki okulların adreslerini gönderdi

21:13 31.08.2022
© SputnikRusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı’nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve Kiev'e Donbass ve kurtarılmış bölgelerdeki okulların adreslerini gönderdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insani yardım kuruluşları ve Kiev'e 1 Eylül'de Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve kurtarılmış bölgelerde eğitime başlayacak okulların adreslerini gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya, Herson ve Karkov bölgelerinde 1 Eylül 2022’de eğitime başlayacak okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla, BM'ye, uluslararası insani yardım kuruluşlarına ve Ukrayna yönetimine, bu bölgelerdeki okulların adresleri ve konumlarına ilişkin verileri gönderdi” ifadeleri yer aldı.
Bakanlık ayrıca, BM ve tüm uluslararası toplumun, okulların Kiev rejimi tarafından bombalanmasını önlemek için etkili önlemler almasını ve bu kurumların ve bunlara bitişik bölgelerin silahlı kuvvetler ve Ukrayna'nın diğer paramiliter oluşumlarının saldırılarından korunmasını garanti etmesini talep etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Rusya, Batı'nın baskısına sert şekilde yanıt verecek
18:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала