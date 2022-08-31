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Rus ve İranlı diplomatlar Suriye, Irak ve Yemen’i görüştü
Rus ve İranlı diplomatlar Suriye, Irak ve Yemen’i görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve İranlı mevkidaşı Ali Asker Hacı’nın Suriye çözümü ile Irak ve Yemen’deki durumu değerlendirdikleri... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T20:32+0300
2022-08-31T20:33+0300
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rusya
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve İranlı mevkidaşı Ali Asker Hacı Suriye çözümü ile Irak ve Yemen’deki durumu görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Güncel Ortadoğu sorunlarının kapsamlı değerlendirmesi sırasında, Suriye çözüm sürecindeki gelişmelere özel önem verildi. Aynı zamanda, Moskova ve Tahran’ın çabalarının yakın koordinasyonunun ve garantörleri Rusya, İran ve Türkiye olan "Astana süreci" çerçevesinde yapıcı etkileşimin sürdürülmesinin önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.Görüşme sırasında Irak, Yemen ve Körfez bölgesindeki durumun ayrıntılarıyla ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, bu bölgede toplu güvenliğin sağlanması kavramının geliştirilmesine yönelik girişim önerilerine ihtiyaç olduğu vurgulandı ve Rusya’nın burada barış ve istikrarın sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaya sürekli hazır olduğu belirtildi” dendi.
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iran, rusya, diplomat
iran, rusya, diplomat

Rus ve İranlı diplomatlar Suriye, Irak ve Yemen’i görüştü

20:32 31.08.2022 (güncellendi: 20:33 31.08.2022)
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Twitter
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve İranlı mevkidaşı Ali Asker Hacı’nın Suriye çözümü ile Irak ve Yemen’deki durumu değerlendirdikleri belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve İranlı mevkidaşı Ali Asker Hacı Suriye çözümü ile Irak ve Yemen’deki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Güncel Ortadoğu sorunlarının kapsamlı değerlendirmesi sırasında, Suriye çözüm sürecindeki gelişmelere özel önem verildi. Aynı zamanda, Moskova ve Tahran’ın çabalarının yakın koordinasyonunun ve garantörleri Rusya, İran ve Türkiye olan "Astana süreci" çerçevesinde yapıcı etkileşimin sürdürülmesinin önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.
Görüşme sırasında Irak, Yemen ve Körfez bölgesindeki durumun ayrıntılarıyla ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Bu bağlamda, bu bölgede toplu güvenliğin sağlanması kavramının geliştirilmesine yönelik girişim önerilerine ihtiyaç olduğu vurgulandı ve Rusya’nın burada barış ve istikrarın sağlanmasına aktif olarak katkıda bulunmaya sürekli hazır olduğu belirtildi” dendi.
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