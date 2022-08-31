https://sputniknews.com.tr/20220831/rus-disisleri-ab-vize-karariyla-kendi-bacagina-sikti--1060635517.html
Rus Dışişleri: AB, vize kararıyla kendi bacağına sıktı
Rus Dışişleri: AB, vize kararıyla kendi bacağına sıktı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya vize kolaylığını askıya alma kararının yanıtsız kalmayacağını, bu karara karşı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T19:38+0300
2022-08-31T19:38+0300
2022-08-31T19:43+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
vize
anlaşma
askıya alma
karar
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “AB’nin, Rusya’yla vize kolaylaştırma anlaşmasından çıkma kararı ihlaldir ve cevapsız kalmayacak. Cevabın simetrik, asimetrik veya AB’nin beklemediği biçimde mi olacağına biz kendimiz karar vereceğiz. Brüksel bir kez daha kendi bacağına sıkma kararı aldıysa bu onların seçimi” ifadesini kullandı.“AB vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etme, ülkemizde çalışma fırsatını ellerinden almak için Rusya’yla hava ve diğer ulaşımı keserek kimi cezalandırıyorlar?” diye soran Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20220831/ab-rusya-ile-vize-kolaylastirma-anlasmasini-askiya-alma-karari-aldik-1060626483.html
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ab, rusya, vize, anlaşma, askıya alma, karar
ab, rusya, vize, anlaşma, askıya alma, karar
Rus Dışişleri: AB, vize kararıyla kendi bacağına sıktı
19:38 31.08.2022 (güncellendi: 19:43 31.08.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya vize kolaylığını askıya alma kararının yanıtsız kalmayacağını, bu karara karşı simetrik veya asimetrik cevap verilebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “AB’nin, Rusya’yla vize kolaylaştırma anlaşmasından çıkma kararı ihlaldir ve cevapsız kalmayacak. Cevabın simetrik, asimetrik veya AB’nin beklemediği biçimde mi olacağına biz kendimiz karar vereceğiz. Brüksel bir kez daha kendi bacağına sıkma kararı aldıysa bu onların seçimi” ifadesini kullandı.
“AB vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etme, ülkemizde çalışma fırsatını ellerinden almak için Rusya’yla hava ve diğer ulaşımı keserek kimi cezalandırıyorlar?” diye soran Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aydınlanmış Avrupa için vahşilik ve utanç. Acaba Finliler, St. Petersburg-Helsinki demiryolunu hurda için sökecek mi? Batı ülkeleri, hareket özgürlüğünü Helsinki Nihai Yasası’na eklemek için her şeyi yaptı. Sovyetler Birliği, buna da enformasyon özgürlüğüne de onay verdi. Şimdi AB, duvarları örmekle meşgul.”