https://sputniknews.com.tr/20220831/rus-disisleri-ab-vize-karariyla-kendi-bacagina-sikti--1060635517.html

Rus Dışişleri: AB, vize kararıyla kendi bacağına sıktı

Rus Dışişleri: AB, vize kararıyla kendi bacağına sıktı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya vize kolaylığını askıya alma kararının yanıtsız kalmayacağını, bu karara karşı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T19:38+0300

2022-08-31T19:38+0300

2022-08-31T19:43+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

vize

anlaşma

askıya alma

karar

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, “AB’nin, Rusya’yla vize kolaylaştırma anlaşmasından çıkma kararı ihlaldir ve cevapsız kalmayacak. Cevabın simetrik, asimetrik veya AB’nin beklemediği biçimde mi olacağına biz kendimiz karar vereceğiz. Brüksel bir kez daha kendi bacağına sıkma kararı aldıysa bu onların seçimi” ifadesini kullandı.“AB vatandaşlarının ülkemizi ziyaret etme, ülkemizde çalışma fırsatını ellerinden almak için Rusya’yla hava ve diğer ulaşımı keserek kimi cezalandırıyorlar?” diye soran Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20220831/ab-rusya-ile-vize-kolaylastirma-anlasmasini-askiya-alma-karari-aldik-1060626483.html

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ab, rusya, vize, anlaşma, askıya alma, karar