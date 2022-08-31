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Roma formalı futbolcuya çalışma vizesi verilmedi: Transferi iptal edildi
Roma formalı futbolcuya çalışma vizesi verilmedi: Transferi iptal edildi
Roma'nın yıldız futbolcusu Justin Kluivert'ın İngiltere Premier Lig'e transferi iptal oldu. İngiliz federasyonu, efsane futbolcunun oğluna çalışma vizesi... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-31T13:59+0300
spor
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ingiltere
transfer
ingiltere premier ligi
çalışma vizesi
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İtalya Serie A takımlarından Roma’dan ayrılmak için gün sayan Hollandalı futbolcu Justin Kluivert büyük şok yaşadı. Fulham’a transfer olmak için anlaşma sağlayan Kluivert, İngiltere Futbol Federasyonu’na takıldı.Brexit sonrası katı kurallar uygulayan İngiltere’de, yurt dışından transfer edilen futbolcular için de belli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Son dönemde Roma’da ve Hollanda Milli Takımı’nda ‘yeteri kadar’ forma giymediği belirtilen Kluivert için çalışma vizesi verilmedi.Uzun süren transfer görüşmeleri sonucunda, Fulham ile kiralık ve 10 milyon sterlin satın alma opsiyonu şartıyla anlaşma sağlayan Roma, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Hollandalı oyuncuya vize vermemesiyle ortada kaldı.Haber Global'in aktardığına göre Barcelona ve Hollanda’nın efsane forveti Patrick Kluivert’ın oğlu olan Justin, 2018’de Ajax’tan Roma’ya transfer oldu ve 4 yılda İtalyan ekibi için sadece 68 maça çıktı.Son iki sezonda önce RB Leipzig’e ardından Nice’e kiralanan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Justin Kluivert, geçen sezon Fransa’da oynadığı 27 maçta 9 gol attı.
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italya, ingiltere, transfer, ingiltere premier ligi, çalışma vizesi
italya, ingiltere, transfer, ingiltere premier ligi, çalışma vizesi

Roma formalı futbolcuya çalışma vizesi verilmedi: Transferi iptal edildi

13:57 31.08.2022 (güncellendi: 13:59 31.08.2022)
© AAİngiltere
İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Roma'nın yıldız futbolcusu Justin Kluivert'ın İngiltere Premier Lig'e transferi iptal oldu. İngiliz federasyonu, efsane futbolcunun oğluna çalışma vizesi vermeyince Roma forması giyen genç yıldızın hayalleri suya düştü.
İtalya Serie A takımlarından Roma’dan ayrılmak için gün sayan Hollandalı futbolcu Justin Kluivert büyük şok yaşadı. Fulham’a transfer olmak için anlaşma sağlayan Kluivert, İngiltere Futbol Federasyonu’na takıldı.
Brexit sonrası katı kurallar uygulayan İngiltere’de, yurt dışından transfer edilen futbolcular için de belli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Son dönemde Roma’da ve Hollanda Milli Takımı’nda ‘yeteri kadar’ forma giymediği belirtilen Kluivert için çalışma vizesi verilmedi.
Uzun süren transfer görüşmeleri sonucunda, Fulham ile kiralık ve 10 milyon sterlin satın alma opsiyonu şartıyla anlaşma sağlayan Roma, İngiltere Futbol Federasyonu’nun Hollandalı oyuncuya vize vermemesiyle ortada kaldı.
Haber Global'in aktardığına göre Barcelona ve Hollanda’nın efsane forveti Patrick Kluivert’ın oğlu olan Justin, 2018’de Ajax’tan Roma’ya transfer oldu ve 4 yılda İtalyan ekibi için sadece 68 maça çıktı.
Son iki sezonda önce RB Leipzig’e ardından Nice’e kiralanan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Justin Kluivert, geçen sezon Fransa’da oynadığı 27 maçta 9 gol attı.
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