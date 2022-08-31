Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220831/resmi-gazetede-yayimlandi-saldiriya-ugrayan-saglik-calisanlari-icin-yeni-duzenleme-1060602737.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı: Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yeni düzenleme
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversitelerin saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek vereceği düzenlemeyi yayımladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T09:54+0300
2022-08-31T09:54+0300
türkiye
doktor
sağlık bakanlığı
şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043105929_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_204fcab5f3068fd27cd21a6559ad1cb0.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının veya vefat halinde mirasçılarının talebi üzerine hukuki yardım verilecek.Olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.Sağlık çalışanı olayla ilgili aynı zamanda şüpheli ya da sanık durumundaysa kendisine sadee mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20220804/maske-uyarisinda-bulunan-doktora-saldiri-1059487348.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043105929_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_151e9e0d8bb82d4275d14d6b162997b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doktor, sağlık bakanlığı, şiddet
doktor, sağlık bakanlığı, şiddet

Resmi Gazete'de yayımlandı: Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yeni düzenleme

09:54 31.08.2022
© AAstetoskop - sağlık çalışanı
stetoskop - sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversitelerin saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek vereceği düzenlemeyi yayımladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının veya vefat halinde mirasçılarının talebi üzerine hukuki yardım verilecek.
Olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.
Sağlık çalışanı olayla ilgili aynı zamanda şüpheli ya da sanık durumundaysa kendisine sadee mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılacak.
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
TÜRKİYE
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
4 Ağustos, 07:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала