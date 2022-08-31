https://sputniknews.com.tr/20220831/resmi-gazetede-yayimlandi-saldiriya-ugrayan-saglik-calisanlari-icin-yeni-duzenleme-1060602737.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı: Saldırıya uğrayan sağlık çalışanları için yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), üniversitelerin saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına hukuki destek vereceği düzenlemeyi yayımladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T09:54+0300

2022-08-31T09:54+0300

2022-08-31T09:54+0300

türkiye

doktor

sağlık bakanlığı

şiddet

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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının veya vefat halinde mirasçılarının talebi üzerine hukuki yardım verilecek.Olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda, üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekaletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olacak.Sağlık çalışanı olayla ilgili aynı zamanda şüpheli ya da sanık durumundaysa kendisine sadee mağdur sıfatıyla hukuki yardım yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20220804/maske-uyarisinda-bulunan-doktora-saldiri-1059487348.html

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doktor, sağlık bakanlığı, şiddet