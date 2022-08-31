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Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden kişi elektronik kelepçesini kırdı
Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden kişi elektronik kelepçesini kırdı
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel'in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu ve polisin kendisini tedbir... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
esin davutoğlu şenol
koronavirüs
aşı karşıtlığı
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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz’da kendisini ölümle tehdit eden ve tutuksuz yargılanan aşı karşıtı Mustafa Yücel’in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu.Şenol, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220801/asi-karsitlarindan-tehdit-alan-prof-dr-esin-davutoglu-senolun-kapisina-dana-dili-attilar-1059390296.html
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esin davutoğlu şenol, koronavirüs, aşı karşıtlığı
esin davutoğlu şenol, koronavirüs, aşı karşıtlığı

Prof. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden kişi elektronik kelepçesini kırdı

22:07 31.08.2022 (güncellendi: 22:09 31.08.2022)
© TwitterProf. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Twitter
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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden aşı karşıtı Mustafa Yücel'in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu ve polisin kendisini tedbir alması konusunda uyardığını söyledi.
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz’da kendisini ölümle tehdit eden ve tutuksuz yargılanan aşı karşıtı Mustafa Yücel’in elektronik kelepçesini kırdığını duyurdu.

Şenol, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“29 Temmuz’dan beri, bir zanlının adli tatile takılan adalet ile dalga geçmesini izliyoruz. Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi’nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Daha önce karar ile kelepçe uygulanması arasında 10 gün geçmiş, zanlı o sırada Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, eski bakan, Cumhurbaşkanı danışmanları ile isim ve yer etiketleyerek paylaşımlar yapmıştı. Avukatım, her gün dosyaya ‘delil karartma, telefon ve tweet ile tehdit, başka kimseleri tehdit’ suçlarını ekliyor. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz.”

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
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Aşı karşıtlarından tehdit alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına dana dili bırakıldı
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