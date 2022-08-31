https://sputniknews.com.tr/20220831/peskov-erdoganin-kirim-aciklamasi-turkiyeyle-ukrayna-konusunda-isbirligi-yapmayi-engellemiyor-1060613183.html
Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:47+0300
2022-08-31T12:47+0300
2022-08-31T12:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan
kırım
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarını anımsatması karşısında Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, kırım
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, kırım
Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
12:47 31.08.2022 (güncellendi: 12:56 31.08.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarını anımsatması karşısında Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.
Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.