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SON DAKİKA | Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/peskov-erdoganin-kirim-aciklamasi-turkiyeyle-ukrayna-konusunda-isbirligi-yapmayi-engellemiyor-1060613183.html
Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T12:47+0300
2022-08-31T12:56+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
dmitriy peskov
recep tayyip erdoğan
kırım
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarını anımsatması karşısında Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, kırım
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, kırım

Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor

12:47 31.08.2022 (güncellendi: 12:56 31.08.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını engellemediğini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarını anımsatması karşısında Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.
Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.
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