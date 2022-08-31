https://sputniknews.com.tr/20220831/peskov-erdoganin-kirim-aciklamasi-turkiyeyle-ukrayna-konusunda-isbirligi-yapmayi-engellemiyor-1060613183.html

Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor

Kremlin: Erdoğan'ın Kırım açıklaması Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmayı engellemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'la ilgili sözlerinin Rusya'nın Türkiye'yle Ukrayna konusunda işbirliği yapmasını... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T12:47+0300

2022-08-31T12:47+0300

2022-08-31T12:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

dmitriy peskov

recep tayyip erdoğan

kırım

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Erdoğan'ın Kırım konusundaki açıklamalarını anımsatması karşısında Peskov, "Ankara, en başından beri bu konuda bizimle farklı görüşte olduğunu söyledi ancak Kırım, Rusya Federasyonu'nun bir parçası. Bu nedenle Erdoğan'ın söylediği şey imkansız" dedi.Geçen hafta Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibariyle uluslararası hukukun gereğidir" demişti.

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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, dmitriy peskov, recep tayyip erdoğan, kırım