https://sputniknews.com.tr/20220831/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-olenlerin-sayisi-1162ye-yukseldi-1060590219.html
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T00:45+0300
2022-08-31T00:45+0300
2022-08-31T00:45+0300
dünya
pakistan
sel
ölü
sel felaketi
muson yağmurları
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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33.4 milyon kişi etkilendi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/pakistanin-ucte-biri-seller-altinda-1-milyon-ev--ve-33-milyon-insan-etkilendi-olu-sayisi-artiyor-1060535584.html
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pakistan, sel, ölü, sel felaketi, muson yağmurları
pakistan, sel, ölü, sel felaketi, muson yağmurları
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi
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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1162’ye çıktı.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 kişi öldü.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1162’ye çıktı, yaralananların sayısı ise 3554 oldu.
Ülkedeki şiddetli yağışlardan 33.4 milyon kişi etkilendi.