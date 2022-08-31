https://sputniknews.com.tr/20220831/ozan-kabak-hoffenheimda-ayin-oyuncusu-1060628026.html
Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın oyuncusu
Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın oyuncusu
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro’ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak’ı, ağustos ayının oyuncusu... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:01+0300
2022-08-31T17:01+0300
2022-08-31T17:03+0300
ozan kabak
bundesliga
spor
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Bundesliga’da 4. haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4. sırada Borussia Dortmund’un önünde yer alan Hoffenheim’da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip. Takım 4. hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti.Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20220807/ozan-kabak-bundesligaya-dondugum-icin-cok-mutluyum-1059618541.html
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ozan kabak, bundesliga
Ozan Kabak, Hoffenheim'da ayın oyuncusu
17:01 31.08.2022 (güncellendi: 17:03 31.08.2022) Abone ol
Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, sezon başında 5 milyon Euro’ya Schalke 04 takımından transfer ettiği milli futbolcu Ozan Kabak’ı, ağustos ayının oyuncusu seçti.
Bundesliga’da 4. haftayı geride bırakırken 9 puan ile 4. sırada Borussia Dortmund’un önünde yer alan Hoffenheim’da Ozan Kabak, savunma rolünde büyük bir öneme sahip. Takım 4. hafta itibariyle 8 gol atıp 5 gol kalesinde görmesine rağmen Ozan Kabak bireysel performansı ile dikkatleri üzerine çekti.
Ligde 4 ve kupada da 1 olmak üzere 5 maçın tamamında da forma şansı bulan ve başarılı bir performans sergileyen 22 yaşındaki milli oyuncu, hücuma verdiği katkı ile Hoffenheim formasıyla 5 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etkili oyun oynayan Kabak, takımın da kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.