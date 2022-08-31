https://sputniknews.com.tr/20220831/orient-ekspres-2-yil-aradan-sonra-ilk-kez-paristen-istanbula-geldi-1060628847.html

'Orient Ekspres' 2 yıl aradan sonra ilk kez Paris’ten İstanbul’a geldi

'Orient Ekspres' 2 yıl aradan sonra ilk kez Paris’ten İstanbul’a geldi

Paris'ten 54 yolcusuyla İstanbul'a gelen Orient Ekspres, Bakırköy Tren İstasyonu’nda mehter takımı eşliğinde karşılandı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T17:31+0300

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yaşam

orient ekspres

fransa

türkiye

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“Orient Ekspres” treni, Paris'ten başladığı nostaljik yolculuğunu İstanbul Bakırköy Tren İstasyonu’nda tamamladı. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır gelmeyen tren, Bakırköy Garı’na 15.45 sıralarında geldi. Orient Express'i mehter takımı karşıladı.Eski İstanbul kıyafetleri giyen Türk vatandaşlar, gelen tren yolcularına Türk lokumu ikram etti. Bu sırada garda bulunan meraklı bir kalabalık da yolcuların gelişini ilgiyle izledi. Mehter takımının verdiği konseri bir süre dinleyen tren yolcuları, buradan İstanbul'da kalacakları otellere hareket etti. Tam adı Venice Simplon Orient Ekspres olan tren; 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve 1 servis vagonu olmak üzere toplam 16 vagondan oluşuyor.'Mehter takımı çok renkli ve arkadaş canlısı'Aslen İngiltereli olan ve tren yolculuğu sonrasında düşüncelerini belirten Joan ve Christopher Evans çifti, “3 yıldır bu geziye gitmek istiyorduk ama koronavirüs yüzünden erteleniyordu. Fantastik ve harika bir yolculuktu. Mehter takımı çok renkli, çok arkadaş canlısıydı. Buraya geldiğimizde gerçekten hoş geldin dediklerini hissedebildik. Buraya geldiğimiz için mutlu olduğunuzu hissedebildik. Biz de buraya geldiğimiz için mutlu olduk. Trende yapılacak çok iş var. Tren 2 gün daha burada kalacak sonra Paris’e geri dönecek” ifadelerinde bulundular.

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orient ekspres, fransa, türkiye