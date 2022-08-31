https://sputniknews.com.tr/20220831/nukleer-santralde-inceleme-yapacak-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-misyonu-zaporojye-sehrinde-1060628152.html

Nükleer santralde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu Zaporojye şehrinde

Nükleer santralde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu Zaporojye şehrinde

Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni denetleyecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu, Ukrayna’nın Zaporojye şehrine geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T17:14+0300

2022-08-31T17:14+0300

2022-08-31T17:15+0300

ukrayna krizi

rusya

zaporojye

nükleer santral

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki arazide kurulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, IAEA misyonunun, Zaporojye nükleer santralinin de bulunduğu Rusya kontrolündeki bölgeye geçebilmek için sıra beklemek zorunda kalacağını açıkladı. Misyon üyelerine özel kimlik verilmeyeceğini kaydeden Rogov, “IAEA misyonu, Rusya üzerinden ve Ukrayna birliklerinden kurtarılan topraklar üzerinden istasyona güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşma fırsatına sahipti” dedi. Rusya: IAEA’nin Zaporojye NGS’de daimi misyon teklifini görüşmeye hazırız Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, IAEA’nın Zaporojye nükleer güç santralinde daimi misyon bırakma teklifini değerlendireceklerini belirtti. "Misyonun ilk ziyaretinin sonuçlarına bakacağız. Henüz oraya ulaşmadılar bile. Bu imkansız değil. Bu konu değerlendiriliyor” ifadesini kullanan Rudenko, IAEA misyonunun, 'durumu gerçekçi biçimde değerlendirme ve Ukrayna ile Batı’nın yaydığı Rusya’nın kendisinin elektrik santralini bombaladığı yönündeki yalan haberleri dağıtma fırsatını vereceği' umudunu dile getirdi.

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rusya, zaporojye, nükleer santral, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)