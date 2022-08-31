https://sputniknews.com.tr/20220831/nukleer-santralde-inceleme-yapacak-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansi-misyonu-zaporojye-sehrinde-1060628152.html
Nükleer santralde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu Zaporojye şehrinde
Nükleer santralde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu Zaporojye şehrinde
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni denetleyecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu, Ukrayna’nın Zaporojye şehrine geldi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T17:14+0300
2022-08-31T17:14+0300
2022-08-31T17:15+0300
ukrayna krizi
rusya
zaporojye
nükleer santral
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki arazide kurulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, IAEA misyonunun, Zaporojye nükleer santralinin de bulunduğu Rusya kontrolündeki bölgeye geçebilmek için sıra beklemek zorunda kalacağını açıkladı. Misyon üyelerine özel kimlik verilmeyeceğini kaydeden Rogov, “IAEA misyonu, Rusya üzerinden ve Ukrayna birliklerinden kurtarılan topraklar üzerinden istasyona güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşma fırsatına sahipti” dedi. Rusya: IAEA’nin Zaporojye NGS’de daimi misyon teklifini görüşmeye hazırız Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, IAEA’nın Zaporojye nükleer güç santralinde daimi misyon bırakma teklifini değerlendireceklerini belirtti. "Misyonun ilk ziyaretinin sonuçlarına bakacağız. Henüz oraya ulaşmadılar bile. Bu imkansız değil. Bu konu değerlendiriliyor” ifadesini kullanan Rudenko, IAEA misyonunun, 'durumu gerçekçi biçimde değerlendirme ve Ukrayna ile Batı’nın yaydığı Rusya’nın kendisinin elektrik santralini bombaladığı yönündeki yalan haberleri dağıtma fırsatını vereceği' umudunu dile getirdi.
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rusya, zaporojye, nükleer santral, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
rusya, zaporojye, nükleer santral, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
Nükleer santralde inceleme yapacak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı misyonu Zaporojye şehrinde
17:14 31.08.2022 (güncellendi: 17:15 31.08.2022) Abone ol
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni denetleyecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonu, Ukrayna’nın Zaporojye şehrine geldi.
Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki arazide kurulan askeri-sivil idarenin üyesi Vladimir Rogov, IAEA misyonunun, Zaporojye nükleer santralinin de bulunduğu Rusya kontrolündeki bölgeye geçebilmek için sıra beklemek zorunda kalacağını açıkladı.
Misyon üyelerine özel kimlik verilmeyeceğini kaydeden Rogov, “IAEA misyonu, Rusya üzerinden ve Ukrayna birliklerinden kurtarılan topraklar üzerinden istasyona güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşma fırsatına sahipti” dedi.
Rusya: IAEA’nin Zaporojye NGS’de daimi misyon teklifini görüşmeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, IAEA’nın Zaporojye nükleer güç santralinde daimi misyon bırakma teklifini değerlendireceklerini belirtti.
"Misyonun ilk ziyaretinin sonuçlarına bakacağız. Henüz oraya ulaşmadılar bile. Bu imkansız değil. Bu konu değerlendiriliyor” ifadesini kullanan Rudenko, IAEA misyonunun, 'durumu gerçekçi biçimde değerlendirme ve Ukrayna ile Batı’nın yaydığı Rusya’nın kendisinin elektrik santralini bombaladığı yönündeki yalan haberleri dağıtma fırsatını vereceği' umudunu dile getirdi.