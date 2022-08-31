https://sputniknews.com.tr/20220831/ni-abd-ingilterenin-ukraynada-rusya-ile-acik-bir-catismaya-girmesinden-korkuyor-1060644500.html

NI: ABD, İngiltere'nin Ukrayna'da Rusya ile açık bir çatışmaya girmesinden korkuyor

NI: ABD, İngiltere'nin Ukrayna'da Rusya ile açık bir çatışmaya girmesinden korkuyor

National Interest’te yayınlanan makalede, İngiltere'nin ‘Washington tarafından belirlenen sınırları aşma’ ve Ukrayna'da Rusya ile açık bir çatışmaya... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T23:16+0300

2022-08-31T23:16+0300

2022-08-31T23:16+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ukrayna

rusya

the national interest (ni)

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National Interest’te (NI) yayınlanan Matthew May imzalı makalede, yeni İngiltere Başbakanı'nın Londra'nın Ukrayna'ya yönelik politikasını büyük ölçüde değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde ülkenin ‘Washington tarafından belirlenen sınırları’ aşma ve NATO ile Rusya arasında bir çatışmayı kışkırtma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.Makalede, “İngiltere'nin Ukrayna'yı destekleme arzusuyla Batı koalisyonunun birçok üyesinden çok daha ileri gitmeye hazır olduğundan şüphelenmek için ciddi nedenler var” ifadeleri kullanıldı.Londra’nın dış politika emellerinin sadece Amerikan büyük stratejisinin ucuz bir kopyası olduğunu ve İngilizleri Ukrayna’ya yardıma itenin de özellikle bu olduğuna vurgu yapan yazar, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın başbakan olması halinde Ukrayna'da ters etki yapan faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğinden şüphe duymadığını kaydetti.İngiltere'nin 'Ukrayna'da uçurumun kenarında durduğunu' ve yeni başbakanının bundan 'kaçınması' gerektiğini belirten yazar, Kiev'e yardımın hızını yavaşlatmak ve Moskova ile barışçıl diyaloğu sürdürmek gerektiğini vurguladı.

ingiltere

ukrayna

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ingiltere, ukrayna, rusya, the national interest (ni)