https://sputniknews.com.tr/20220831/mudanya-belediye-baskani-denizin-kiyisinda-su-baskini-yasamak-utanilacak-bir-seydir-1060633027.html
Mudanya Belediye Başkanı: Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir
Mudanya Belediye Başkanı: Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir
Bursa'da etkili olan sağanak yağış ile ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Denizin... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T19:16+0300
2022-08-31T19:16+0300
2022-08-31T19:17+0300
akşam postasi
radyo
sağanak yağış
mudanya
bursa
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Bursa'yı vuran sağanak yağış ve sel Mudanya'da hayatı felç etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı. Türkyılmaz, “Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir. Geçmiş dönemden suçlu kim var ise gereğini yapacağız” dedi.Hayri Türkyılmaz’ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, sağanak yağış, mudanya, bursa
radyo, sağanak yağış, mudanya, bursa
Mudanya Belediye Başkanı: Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir
19:16 31.08.2022 (güncellendi: 19:17 31.08.2022) Abone ol
Bursa'da etkili olan sağanak yağış ile ilgili Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir" dedi.
Bursa'yı vuran sağanak yağış ve sel Mudanya'da hayatı felç etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı. Türkyılmaz, “Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir. Geçmiş dönemden suçlu kim var ise gereğini yapacağız” dedi.
Hayri Türkyılmaz’ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle
‘’Yağış durdu fakat hasar büyük. Mudanya’nın bütün yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi dere yataklarının üstününün kapatıldığı yerler Mudanya’da da var. Geçmiş dönemlerde dere yataklarına yapılan veya yanlış uygulama sonucu yapılan binalar da mevcut. Su, dere yatağından akamaz ise önüne ne geliyorsa alıp götürür. Şu an buradaki durum bundan ibaret. Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir. Bilim insanlarıyla görüştük yarından itibaren kökten çözüme ulaşacağımız projeler üzerine çalışacağız. Geçmişin bu hatalarını telafi etmemiz lazım. Geçmiş dönemden de suçlu kim var ise gereğini yapacağız.’’