Mudanya Belediye Başkanı: Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir

‘’Yağış durdu fakat hasar büyük. Mudanya’nın bütün yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi dere yataklarının üstününün kapatıldığı yerler Mudanya’da da var. Geçmiş dönemlerde dere yataklarına yapılan veya yanlış uygulama sonucu yapılan binalar da mevcut. Su, dere yatağından akamaz ise önüne ne geliyorsa alıp götürür. Şu an buradaki durum bundan ibaret. Denizin kıyısında su baskını yaşamak utanılacak bir şeydir. Bilim insanlarıyla görüştük yarından itibaren kökten çözüme ulaşacağımız projeler üzerine çalışacağız. Geçmişin bu hatalarını telafi etmemiz lazım. Geçmiş dönemden de suçlu kim var ise gereğini yapacağız.’’