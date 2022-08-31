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MSB: Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti
MSB: Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T00:01+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
dünya
pakistan
yardım
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket ettiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda ayrıca uçağın hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, yardım
milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, yardım

MSB: Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket etti

00:01 31.08.2022 (güncellendi: 00:05 31.08.2022)
© DHATürkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım
Türkiye'den sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan altıncı uçağın da Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin yardımını taşıyan altıncı uçak Pakistan'a hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca uçağın hazırlanış sürecine dair görüntülere yer verildi.
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