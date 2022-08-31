https://sputniknews.com.tr/20220831/msb-tahil-sevkiyatinda-1-gemi-daha-ukraynadan-yola-cikti-1060603248.html
MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T10:12+0300
2022-08-31T10:12+0300
2022-08-31T10:12+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
tahıl
ukrayna
gemi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Bugün sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket ederken Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak" denildi.
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milli savunma bakanlığı, tahıl, ukrayna, gemi
milli savunma bakanlığı, tahıl, ukrayna, gemi
MSB: Tahıl sevkiyatında 1 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Bugün sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket ederken Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak" denildi.