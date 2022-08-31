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Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltti. G20... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T21:57+0300
2022-08-31T22:01+0300
ekonomi
moody's
türkiye
büyüme
büyüme rakamları
rapor
g20
g20 zirvesi
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Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı.Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.Küresel ekonomik büyümenin, merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik hamlelerinin ardından finansal koşulların sıkılaşmasıyla zayıflamaya devam ettiğine işaret edilen raporda, görünüm olumsuz olsa da yüksek frekanslı verilerin 2022'nin çalkantılı ilk yarısının ardından yeni bir istikrara işaret ettiği aktarıldı.Raporda, mayıs ayından bu yana küresel büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, söz konusu revizyonların yılın başından bu yana birçok büyük ekonominin görünümündeki önemli bozulmayı yansıttığı kaydedildi.G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5.9 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu yıl yüzde 2.5 ve gelecek yıl yüzde 2.1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.Moody's, mayıs ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3.1 ve 2023'te yüzde 2.9 büyüyeceğini öngörmüştü.Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2.1 ve 2023'te yüzde 1.1 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3.3 ve gelecek yıl yüzde 3.8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.Moody's, daha önce gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 2.6 ve gelecek yıl yüzde 2.1 büyüyeceğini, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3.8 ve gelecek yıl yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti.Raporda, ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, Türkiye, İtalya Brezilya ve Güney Afrika'nın büyüme beklentisinin ise yükseltildiği aktarıldı.'Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e çıkarıldı'Moody's'in raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği bildirildi.Kredi derecelendirme kuruluşunun mayıs ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceği öngörülmüştü.Küresel ticaret ve fiyatların salgın sonrası normale uyum sağladığına işaret edilen raporda, küresel parasal ve finansal koşulların 2023 boyunca kısıtlayıcı olmaya devam edeceği aktarıldı.Raporda, ekonominin devam eden risklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
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moody's, türkiye, büyüme, büyüme rakamları, rapor, g20, g20 zirvesi
moody's, türkiye, büyüme, büyüme rakamları, rapor, g20, g20 zirvesi

Moody's Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti

21:57 31.08.2022 (güncellendi: 22:01 31.08.2022)
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükseltti. G20 ekonomileri için bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise daha sıkı finansal koşullar nedeniyle yüzde 3.1'den yüzde 2.5'e düşürüldü.
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 raporunun ağustos sayısını yayımladı.
Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.
Küresel ekonomik büyümenin, merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik hamlelerinin ardından finansal koşulların sıkılaşmasıyla zayıflamaya devam ettiğine işaret edilen raporda, görünüm olumsuz olsa da yüksek frekanslı verilerin 2022'nin çalkantılı ilk yarısının ardından yeni bir istikrara işaret ettiği aktarıldı.
Raporda, mayıs ayından bu yana küresel büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, söz konusu revizyonların yılın başından bu yana birçok büyük ekonominin görünümündeki önemli bozulmayı yansıttığı kaydedildi.
G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5.9 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu yıl yüzde 2.5 ve gelecek yıl yüzde 2.1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.
Moody's, mayıs ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3.1 ve 2023'te yüzde 2.9 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin bu yıl yüzde 2.1 ve 2023'te yüzde 1.1 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl yüzde 3.3 ve gelecek yıl yüzde 3.8 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
Moody's, daha önce gelişmiş ekonomilerin bu yıl yüzde 2.6 ve gelecek yıl yüzde 2.1 büyüyeceğini, gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3.8 ve gelecek yıl yüzde 4.2 büyümesinin beklendiğini kaydetmişti.
Raporda, ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Çin ve Hindistan ekonomilerinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği, Türkiye, İtalya Brezilya ve Güney Afrika'nın büyüme beklentisinin ise yükseltildiği aktarıldı.

'Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e çıkarıldı'

Moody's'in raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5 ve gelecek yıl yüzde 2 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun mayıs ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 ve gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceği öngörülmüştü.
Küresel ticaret ve fiyatların salgın sonrası normale uyum sağladığına işaret edilen raporda, küresel parasal ve finansal koşulların 2023 boyunca kısıtlayıcı olmaya devam edeceği aktarıldı.
Raporda, ekonominin devam eden risklerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.
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