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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220831/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1060594472.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T02:43+0300
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ukrayna krizi
aleksey reznikov
hulusi akar
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye
oleksiy reznikov
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
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aleksey reznikov, hulusi akar, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, oleksiy reznikov, aleksey reznikov

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

02:43 31.08.2022 (güncellendi: 02:44 31.08.2022)
© AAHulusi Akar telefon
Hulusi Akar telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.
Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
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