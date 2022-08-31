https://sputniknews.com.tr/20220831/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1060594472.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T02:43+0300
2022-08-31T02:43+0300
2022-08-31T02:44+0300
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hulusi akar
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ukrayna krizi
türkiye
oleksiy reznikov
aleksey reznikov
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.
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aleksey reznikov, hulusi akar, ukrayna, ukrayna krizi, türkiye, oleksiy reznikov, aleksey reznikov
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
02:43 31.08.2022 (güncellendi: 02:44 31.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.
Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.