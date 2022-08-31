https://sputniknews.com.tr/20220831/milli-savunma-bakani-akar-ukraynali-mevkidasi-ile-gorustu-1060594472.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefonda görüştü. 31.08.2022, Sputnik Türkiye

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aleksey reznikov

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

ukrayna

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