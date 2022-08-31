https://sputniknews.com.tr/20220831/mhpli-yalcinndan-eski-ak-partili-celike-yanit-siddetli-bir-mhp-muhalifi-haline-geldi-1060641751.html
MHP'li Yalçın'ndan eski AK Partili Çelik'e yanıt: Şiddetli bir MHP muhalifi haline geldi
MHP'li Yalçın'ndan eski AK Partili Çelik'e yanıt: Şiddetli bir MHP muhalifi haline geldi
MHP’li Semih Yalçın, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in kendi partisini eleştirirken kullandığı “MHP ile iş birliği bir cinnet hali” ifadelerine tepki... 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T22:17+0300
2022-08-31T22:17+0300
2022-08-31T22:18+0300
politika
hüseyin çelik
ak parti
cumhur ittifakı
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
semih yalçın
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AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Cumhur İttifakı’na yönelik yaptığı değerlendirmelerde, "Ben AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi’yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz” ifadelerini kullanmıştı. Hüseyin Çelik’in Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye verdiği röportajdaki bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’dan cevap geldi.Twitter hesabı üzerinden, içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Çelik’e yönelik ifadelerinin de bulunduğu video paylaşan bulunan Yalçın, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220518/huseyin-celik-bizim-mahallenin-aynur-dogani-linc-girisimlerini-cok-yanlis-buluyor-ve-kiniyorum-1056471964.html
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hüseyin çelik, ak parti, cumhur ittifakı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın
hüseyin çelik, ak parti, cumhur ittifakı, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın
MHP'li Yalçın'ndan eski AK Partili Çelik'e yanıt: Şiddetli bir MHP muhalifi haline geldi
22:17 31.08.2022 (güncellendi: 22:18 31.08.2022) Abone ol
MHP’li Semih Yalçın, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in kendi partisini eleştirirken kullandığı “MHP ile iş birliği bir cinnet hali” ifadelerine tepki gösterdi. Yalçın, “Kanaatimizce cinnet hali içinde olan Çelik’e Kandil yaraşır” dedi.
AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Cumhur İttifakı’na yönelik yaptığı değerlendirmelerde, "Ben AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi’yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz” ifadelerini kullanmıştı.
Hüseyin Çelik’in Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye verdiği röportajdaki bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’dan cevap geldi.
Twitter hesabı üzerinden, içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Çelik’e yönelik ifadelerinin de bulunduğu video paylaşan bulunan Yalçın, şunları kaydetti:
"Hakikatte Hüseyin Çelik gibilerin layık olduğu parti, PKK’nın siyasi temsilcisi olan partilerdir. Eminiz ki bölücüler güruhundan gelecek teklife H. Çelik kemali memnuniyetle evet diyecektir. Çünkü H. Çelik’in kendini mensup hissettiği ve bir türlü itiraf edemediği yer orasıdır. Şuuraltında yatan bu mensubiyet hissidir ki onu müzmin ve şiddetli bir MHP muhalifi hâline getirmiştir. O bakımdan kanaatimizce cinnet hali içinde olan Hüseyin Çelik’e Kandil yaraşır."