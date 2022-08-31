MHP'li Yalçın'ndan eski AK Partili Çelik'e yanıt: Şiddetli bir MHP muhalifi haline geldi

"Hakikatte Hüseyin Çelik gibilerin layık olduğu parti, PKK’nın siyasi temsilcisi olan partilerdir. Eminiz ki bölücüler güruhundan gelecek teklife H. Çelik kemali memnuniyetle evet diyecektir. Çünkü H. Çelik’in kendini mensup hissettiği ve bir türlü itiraf edemediği yer orasıdır. Şuuraltında yatan bu mensubiyet hissidir ki onu müzmin ve şiddetli bir MHP muhalifi hâline getirmiştir. O bakımdan kanaatimizce cinnet hali içinde olan Hüseyin Çelik’e Kandil yaraşır."