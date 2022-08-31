https://sputniknews.com.tr/20220831/merkez-bankasindan-zorunlu-karsilik-oranlarinda-degisiklik-1060589808.html

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Banka tarafından alınan karara göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı... 31.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-31T00:14+0300

2022-08-31T00:14+0300

2022-08-31T00:32+0300

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararda şu ifadelere yer verildi:MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçek kişi” ibaresi “gerçek ve tüzel kişi” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve üçüncü fıkrasında yer alan “oranını” ibaresi “oranlarını” olarak değiştirilmiştir.“(2) Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10,00’ın altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis eder. Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır.”MADDE 2- Bu Tebliğ 2/9/2022 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

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